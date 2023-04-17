兩岸小三通金廈航線復航百日　廈門邊檢數據：累計4.95萬人次出入

▲廈門五通碼頭 。（圖／台商提供）

記者魏有德／綜合報導

兩岸小三通自1月7日以有限條件開放至4月16日止，復航已滿100天，目前也將開放搭乘條件擴展至台灣民眾及陸配，朝著全面開放邁進。廈門邊境檢查總站今（17）日公布的數據顯示，累計驗放客輪近600艘次，查驗出入境旅客4.95萬餘人次，開通「兩岸生命救助綠色通道」5次。

▲往來金廈航線的客輪。（圖／台商提供）

《中新網》報導，4月16日17時30分，146名旅客搭乘「新五緣」輪，經廈金航線抵達廈門五通客運碼頭。至此，廈金航線復航滿一百天。當天，該航線運營12個航次，運送旅客近1700人次，分別比今（2023）年1月7日復航當日增長約5倍、18倍。

▲金門水頭碼頭。（圖／記者蔡玟君攝）

據了解，金馬小三通「春節交通專案」在1月7日後於金門、馬祖陸續實施後，金廈、「兩馬」(福州馬尾—馬祖）、泉金（泉州－金門）、福州連江黃岐—馬祖等4條客運航線相繼復航。這些航線從僅限金門、馬祖地區民眾及當地大陸配偶搭乘，到3月25日擴大至台灣民眾及大陸配偶往來中轉，航線也由每周26個航次增加至最多118個航次。

小三通復航後，在春節、清明兩個傳統節日前後出現客流小高峰。其中，兩岸「小三通」客運航線在4月1日累計查驗出入境旅客突破2000人次，創下復航以來單日客流峰值。