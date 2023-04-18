台中藍營立委選情爆「內戰」！議員黃健豪登記初選　黨部說話了

▲▼台中議員黃健豪在12名議員陪同下登記立委初選，他說，「現在放棄比賽就結束了」。（圖／台中議員黃健豪提供，下同）

記者鄧木卿／台中報導

台中市前立委沈智慧昨天前往國民黨部登記第5選區（北屯區、北區）立委黨內初選，市議員黃健豪今天上午在12名市議員陪同下前往登記，黃說，「現在放棄，比賽就結束了」，強調唯有他能打敗民進黨現任立委，黨部主委顏文正則說，明天是登記最後一天，會先就初選者進行協調，如果協調不成就民調，至於是全民調、黨員民調，由登記者決定，黨部最遲在5月20日推出人選。

黃健豪上午在12名市議員陪同下，登記參與黨內初選，他說「現在放棄，比賽就結束了」，做為第一線的黨籍民意代表，有責任回應社會對在野黨的期待，國民黨也有義務要提出符合社會共識的人選進入立法院，除了揭弊與監督，更要能提出對民眾有利的法案，為國家發展共同努力。

黃健豪表示，民進黨執政這幾年，為台灣人幾代累積的基礎帶來結構性的破壞，大量啟用非專業的政治人物，破壞穩定的文官體制，司法檢調的獨立性也屢遭質疑；編列前瞻建設8800億，台灣仍然經常性面臨缺水缺電危機，面對疫情編列8400億特別預算，但疫苗靠捐贈、人民要排隊、綠營權貴大賺國難財；而面對通膨和糧食危機，只會用納稅人的錢大量補貼。

此外，在可想見的未來，最新科技如ChatGPT、外送平台的興起導致就業市場劇變，少子化造成的勞動力減少，勞保潛藏負債破10兆，光電業利益引發的治安、環境影響等，都是台灣下一個世代會遇到的困境，也是年輕一代的政治人物應該承擔並面對的問題。

上午陪同登記的市議員除了同選區的賴順仁、陳成添、陳政顯、陳文政之外，還有張瀞分、黃馨慧、張廖乃綸、張彥彤、楊大鋐、李文傑、吳呈賢及無黨籍的林昊佑。