　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
政治 政治焦點 國會直播 專題報導

侯友宜超前韓國瑜出手！　 藍營大新店內戰凌晨拋「退選震撼彈」

▲▼劉哲彰放上與侯友宜合照，宣布退選。（圖／翻攝「新北市議員 劉哲彰」臉書）

▲劉哲彰放上與侯友宜合照，宣布退選。（圖／翻攝「新北市議員 劉哲彰」臉書）

記者張靖榕／綜合報導

國民黨新北市立委初選第十一選區原是新北唯一的藍營「內戰區」，不過新北市議員劉哲彰今（16日）凌晨突在臉書拋出震撼彈，放上與新北市長侯友宜合照，並公開退選說明書宣布退選。

劉哲彰原想挑戰新北市立委初選第十一選區，包括新店、石碇、深坑、坪林與烏來，與尋求連任的同黨籍現任立委羅明才相爭。羅明才15日晚還找來高雄前市長韓國瑜、國民黨前主席洪秀柱等大咖造勢，力拚在該選區站穩腳步迎戰劉哲彰。

結果劉哲彰今天凌晨放上與侯友宜的合照，寫下「退選聲明書」，表示由衷感謝所有支持者，但在與侯友宜長談與羅明才的懇託後，為了顧及黨內團結及考量家庭的因素，決定再次禮讓羅明才，「即日起退出本屆國民黨立法委員初選，停止一切競選活動。」

劉哲彰表示儘管很有信心能贏得這次初選，但考量年事已高的父母在他登記初選後，至今沒有一晚可以安心入睡，經不起激烈選情的壓力，因為擔憂父母親的身體狀況，只能忍痛做出退選決定。

劉哲彰接著抱怨這次依規定參與立委黨內初選，卻被黨內同志貼上不團結的標籤，讓他十分遺憾。他表示任何民意代表都應勇該面對民主的挑戰，虛心接受民意檢驗，「有競爭才會有進步，勿因民主競爭，而站在民主的對立面。」

星光雲LINE好友募集中！點我加入抽好禮

ET快訊
最強春雨！　全台變天時間曝
張育成本季首安即首轟　越過「綠色怪物」大號全壘打
侯友宜超前韓國瑜出手！藍營大新店內戰　凌晨拋「退選震撼彈」

分享給朋友：

追蹤我們：

即時掌握政經新聞　快跳上ETtoday筋斗雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 政治最新 全站最新

侯友宜超前韓國瑜出手！　 藍營大新店內戰凌晨拋「退選震撼彈」

提名侯友宜或郭台銘「非藍營現在問題」！黃暐瀚：都已穩輸賴清德

朱立倫喊話柯文哲「2024團結！」民眾黨提1問：別只透過媒體喊話

賴清德：中國若攻台　如何回報台灣人民對中國的貢獻？

「投資台灣三大方案」延至2024年　蔡英文：歡迎台商回台投資

涉賄正副議長缺席信賴台灣造勢　賴清德：打擊黑金槍毒

賴清德問鼎2024起手式　親介紹潘孟安「總幹事」身份

美議員提案停止援助與台斷交國家　綠委讚：有效嚇阻中國挖牆腳

郭台銘喊話了：相信我，我做得到！　「打造第二次台灣經濟奇蹟」

快訊／賴清德「不忘本」重返台南造勢　高呼和平：共同護台灣

老師曝女兒跟男生牽手　爸爸碎念「怒簽聯絡簿」

牛肉麵店肉掉地撿起繼續煮　客親睹3次！老闆：同業忌妒

野生「3天王」深夜現蹤球場！　周杰倫、蕭敬騰神配合「狂進球」

遛狗沒繫繩遭女民眾糾正！　她嗆「脫衣啊」下秒狗跑了...

徐懷鈺只穿愛心肚兜火辣開唱　《CALL ME》顧著跳舞忘詞了

茄子蛋阿斌封麥1年現身挺玖壹壹　《浪子回頭》唱不完...春風：挫三Ｘ

周興哲見「二條線」浪漫擁吻趙岱新　猶豫進產房陪產...「看到血會昏倒」

「藝起發光」沒逃稅：謝謝國稅局　宋逸民喊話阿Ben「有機會聊聊」

要1千萬或女友？殘酷2選1！　男友超霸氣「拿錢跟妳結婚」

砂石車硬切「撞上直行車」　駕駛慘被卡住...怒拍車門

侯友宜超前韓國瑜出手！　 藍營大新店內戰凌晨拋「退選震撼彈」

提名侯友宜或郭台銘「非藍營現在問題」！黃暐瀚：都已穩輸賴清德

朱立倫喊話柯文哲「2024團結！」民眾黨提1問：別只透過媒體喊話

賴清德：中國若攻台　如何回報台灣人民對中國的貢獻？

「投資台灣三大方案」延至2024年　蔡英文：歡迎台商回台投資

涉賄正副議長缺席信賴台灣造勢　賴清德：打擊黑金槍毒

賴清德問鼎2024起手式　親介紹潘孟安「總幹事」身份

美議員提案停止援助與台斷交國家　綠委讚：有效嚇阻中國挖牆腳

郭台銘喊話了：相信我，我做得到！　「打造第二次台灣經濟奇蹟」

快訊／賴清德「不忘本」重返台南造勢　高呼和平：共同護台灣

雷／《牛車》招弟領便當？　和「阿發」結局網激動：衛生紙準備好！

16歲少女約床戰！男友被戴綠帽　業務瞞未婚妻下場GG了

年輕妹生日躺加護病房！3護理師超默契悄悄準備　她和男友泛淚

敬禮！張育成本季首安即首轟　越過「綠色怪物」大號全壘打

最強春雨！　全台變天時間曝

侯友宜超前韓國瑜出手！　 藍營大新店內戰凌晨拋「退選震撼彈」

MotoGP／杜卡迪廠隊「衝刺賽獨走制霸」！美國站周六快報

雷霆5年握15枚首輪籤　先發全24歲以下！榜眼長人將回歸

雷／《牛車》主角遭逢巨變　她自揭「借腹生子」秘密！

台積電手頭現金達1.34兆！比中央政府還多　居上市櫃公司之冠

砰！無辜外送員喊完「95加滿」 下秒機台爆炸...面板砸中女騎士

政治熱門新聞

郭侯爭出線！黃暐瀚：都已穩輸賴清德

侯友宜出手！　藍大新店內戰拋退選震撼彈

快訊／三讀通過！道交條例修法恢復民眾檢舉違停　不禮讓行人罰更重

朱立倫喊話柯文哲2024團結！民眾黨提1問

郭台銘喊話了：相信我，我做得到！

大部分台灣人全世界10%有錢　資產破280萬就算

賴清德：中國若攻台　如何回報台灣人民的貢獻？

找柯文哲當面試大魔王！民眾黨公開徵才　「發言人條件」曝光

陳鳳馨遭盜開帳號還P圖「莫名成分析師」

賴清德參選起手式　親介紹潘孟安「總幹事」身份

何志偉酸自導自演！王世堅嗆追究到底　「做了什麼自己心知肚明」

「國民黨出老千！」　黃光芹：賴清德躺著當選、藍小雞死一堆

賴清德最脆弱要害！　郭正亮點「這兩事」：他完全不扯

「投資台灣三大方案」延至2024年　蔡英文：歡迎台商回台投資

更多熱門

相關新聞

郭侯爭出線！黃暐瀚：都已穩輸賴清德

郭侯爭出線！黃暐瀚：都已穩輸賴清德

國民黨2024總統大選人選尚未出爐，黨秘書長黃健庭昨日鬆口，「黨內態勢非常明顯，就是侯友宜市長了」，隨即又改口，要看侯與鴻海創辦人郭台銘誰的實力強；對此，資深媒體人黃暐瀚認為，藍營現在的問題根本不在於提名侯友宜還是郭台銘，「是已經穩定輸給賴清德，誰出來，都沒有用。」

郭台銘喊話了：相信我，我做得到！

郭台銘喊話了：相信我，我做得到！

故意錯開徐巧芯？　費鴻泰澄清：已一週未公開任何行程

故意錯開徐巧芯？　費鴻泰澄清：已一週未公開任何行程

侯友宜回嘉中　喊：捨我其誰

侯友宜回嘉中　喊：捨我其誰

游淑慧開砲要世代交替　李彥秀：如何贏其他政黨更關鍵

游淑慧開砲要世代交替　李彥秀：如何贏其他政黨更關鍵

關鍵字：

侯友宜韓國瑜國民黨立委初選

讀者迴響

熱門新聞

女兒非丈夫親生！妻喊冤沒和別人同房　反轉真相曝

登山拍到「灰白軍盔男」！網放大一看秒發毛

戶頭多出400萬！陸警校生「沒花掉一毛錢」遭判無期

即／女歌迷看完五月天斷氣　昏迷15天不治

他參加《星光大道》遭淘汰　「連奪2金曲獎」超猛現況曝

韓84萬網紅宣佈來台定居！收台粉絲親筆信暖哭

LINE「1折貼圖」快閃上架！17款只要6元

找跨性別網紅業配　百威母公司市值蒸發1600億

女被男鄰居恐怖分屍　開膛碎屍吊掛半空中

竹聯幫創幫8大長老「大川」驟逝

孫德榮開砲「做給我看啊，戰組」　館長在旁邊

女河濱慢跑遭7浪犬圍咬　小腿爆血

選秀爆爭執！台練習生遭嗆「去學韓文」　祐榮怒：不想幫你們加油

連續11天不睡覺！英國男：大腦進入新境界

台人自駕遊日失控翻車　影片曝光被罵翻

更多

最夯影音

更多
老師曝女兒跟男生牽手　爸爸碎念「怒簽聯絡簿」

老師曝女兒跟男生牽手　爸爸碎念「怒簽聯絡簿」
牛肉麵店肉掉地撿起繼續煮　客親睹3次！老闆：同業忌妒

牛肉麵店肉掉地撿起繼續煮　客親睹3次！老闆：同業忌妒

野生「3天王」深夜現蹤球場！　周杰倫、蕭敬騰神配合「狂進球」

野生「3天王」深夜現蹤球場！　周杰倫、蕭敬騰神配合「狂進球」

遛狗沒繫繩遭女民眾糾正！　她嗆「脫衣啊」下秒狗跑了...

遛狗沒繫繩遭女民眾糾正！　她嗆「脫衣啊」下秒狗跑了...

徐懷鈺只穿愛心肚兜火辣開唱　《CALL ME》顧著跳舞忘詞了

徐懷鈺只穿愛心肚兜火辣開唱　《CALL ME》顧著跳舞忘詞了

熱門快報

2023好朋友春日趴早鳥禮

2023好朋友春日趴早鳥禮

即日起至4/18(二)，快來報名春日趴早鳥禮，即有機會獲得精美小禮喔!

新聞雲APP週週躺著抽

新聞雲APP週週躺著抽

看新聞參加全民搶寶，蘋果3C爽爽抽，周周更新好禮！東森幣好用不藏私！

【測驗】你的愛地球指數有多少?

【測驗】你的愛地球指數有多少?

快來參加你的愛地球指數測驗 天天答題，抽ETtoday限定環保禮物! 4/22好朋友春日趴一起來玩!

全台房巿焦點，購屋天堂在哪?

全台房巿焦點，購屋天堂在哪?

專家帶看重點整理，全台房巿筆記起來，獵房行動掌握房巿風向，趨勢中擬定購屋大事。

寵物王國★歡樂毛兒節

寵物王國★歡樂毛兒節

飼料49折起，滿$1288送零食，滿$1688送$168購物金!

ETtoday Podcast聽起來

ETtoday Podcast聽起來

專屬年輕人的網路電台，用聲音陪你通勤上班

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面