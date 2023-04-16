侯友宜超前韓國瑜出手！　 藍營大新店內戰凌晨拋「退選震撼彈」

▲劉哲彰放上與侯友宜合照，宣布退選。（圖／翻攝「新北市議員 劉哲彰」臉書）

記者張靖榕／綜合報導

國民黨新北市立委初選第十一選區原是新北唯一的藍營「內戰區」，不過新北市議員劉哲彰今（16日）凌晨突在臉書拋出震撼彈，放上與新北市長侯友宜合照，並公開退選說明書宣布退選。

劉哲彰原想挑戰新北市立委初選第十一選區，包括新店、石碇、深坑、坪林與烏來，與尋求連任的同黨籍現任立委羅明才相爭。羅明才15日晚還找來高雄前市長韓國瑜、國民黨前主席洪秀柱等大咖造勢，力拚在該選區站穩腳步迎戰劉哲彰。

結果劉哲彰今天凌晨放上與侯友宜的合照，寫下「退選聲明書」，表示由衷感謝所有支持者，但在與侯友宜長談與羅明才的懇託後，為了顧及黨內團結及考量家庭的因素，決定再次禮讓羅明才，「即日起退出本屆國民黨立法委員初選，停止一切競選活動。」

劉哲彰表示儘管很有信心能贏得這次初選，但考量年事已高的父母在他登記初選後，至今沒有一晚可以安心入睡，經不起激烈選情的壓力，因為擔憂父母親的身體狀況，只能忍痛做出退選決定。

劉哲彰接著抱怨這次依規定參與立委黨內初選，卻被黨內同志貼上不團結的標籤，讓他十分遺憾。他表示任何民意代表都應勇該面對民主的挑戰，虛心接受民意檢驗，「有競爭才會有進步，勿因民主競爭，而站在民主的對立面。」