遭網路哏圖影射！　徐國勇提告怒嗆：指使者不該在政壇上立足

▲前內政部長徐國勇。（圖／記者屠惠剛攝）



記者詹宜庭／台北報導

民進黨台北市第二選區（大同、士林）立委初選競爭激烈，網路近期出現一系列哏圖，指控北市議員王世堅、英系前中常委黃承國、前內政部長徐國勇等人涉入黑金疑雲。對此，徐國勇親赴刑事局提告，並在臉書發文表示，目前已經找到至少10幾個人轉傳與分享，直言「這種誹謗行為的指使者，不應該讓他在政壇上立足。」

網路近期出現一系列哏圖，指控黃承國是王世堅背後的影武者，且台北市黨部執行長趙心瑜因為是黃承國女友，恐藉此被列入民進黨不分區立委名單。而徐國勇也被指與黃承國、王世堅等人共同涉入中泰花園住宅大廈拆除案，引發熱議。

徐國勇昨日親赴刑事局開告，今日則透過臉書發文表示，目前已經找到至少10幾個人轉傳與分享誹謗他的哏圖，直言「我都提告！」他也認為，誹謗者顯然有政治目的，而誹謗行為的最終受益者，應該就是背後的指使者，並痛批「這種誹謗行為的指使者，不應該讓他在政壇上立足。」

針對一系列哏圖，王世堅今日上午也親自前往台北市刑大提告，怒批對手何志偉「拿著綠旗搖旗吶喊、幹壞事」，並出示多達40頁的簡報說，「我要跟這些魔鬼奮戰到底！怎麼樣？你（何志偉）家族在，我就跟你纏鬥到底！」何志偉則回應，他也曾被這樣的哏圖認知作戰攻擊5年之久，為了黨內和諧自己隱忍已久，並強調他從來不打負面選戰。