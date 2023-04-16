盧秀燕大本營啟戰端？沈智慧明登記　黃健豪心冷不排除棄選

▲沈智慧明天將登記黨內立委初選。（圖／翻自沈智慧臉書，下同）

記者鄧木卿／台中報導

台中市前立委沈智慧今天宣布明天上午前往國民黨部登記第5選區（北屯區、北區）立委黨內初選，她說，上次僅輸5000票，太多選民希望她捲土重來，她認為民進黨執政得荒腔走板，國會需要具有她這樣戰鬥力十足的立委；另名年輕的市議員黃健豪聞訊後覺得心灰意冷，當初包括沈的妹妹、市議員沈佑蓮等議員都支持他參選立委，如今沈又跳出來，黨內互信蕩然無存，他不排除棄選。

沈智慧表示，上次在大環境因素之下，她拿了10多萬票，小輸5000票，4年來，不少選民看不下去民進黨不公不義的執政，都希望她捲土重來，她也覺得4年來，政府太多荒腔走板的施政，例如疫苗、口罩、篩劑，政府編預算買了這些，為何還要讓人民大排長龍的掏腰包購買，豈不是被剝兩層皮嗎？她一進入國會，第一件事情就是查決算，經費都花到哪裡？進了誰的口袋？

沈說，她不反對年輕人參政，但國會要有老幹新枝，要有戰鬥力十足的立委，才知道如何對付民進黨？是黨員都有參與初選權利，一切照著黨的初選機制走，至於妹妹沈佑蓮要支持年輕人一事，沈說，她並不知情。

黃健豪得知沈智慧要參與初選，頓時覺得心灰意冷，他一一拜會過選區內的同黨議員，大家初步共識是支持他，連沈佑蓮也說過支持年輕人，這在黨內已是默契，如今沈又跳出來，同黨連基本的互信都沒有了，遑論未來的團結？勝選？

台中市立委第5選區（北屯區、北區）原本立委是盧秀燕，算是盧的大本營，後來盧轉換跑道參選市長後，沈智慧輸給民進黨莊競程，要拉下現任者已屬不易，如今黨內又有不同意見，要想拿回立委一席，恐怕更加困難。