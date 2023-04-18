刺青學徒高三罹罕病！暖醫幫籌百萬體內裝電極導線　圓夢露曙光

▲刺青學徒閻家欣罹患罕病「脊髓惡性星狀細胞瘤」，身體長期疼痛，身體與經濟狀況都不佳，以組裝模型換取微薄收入。（圖／亞大附醫提供）



記者許權毅、蔡佩旻／台中報導

家住桃園的刺青學徒閻家欣因罕病癱瘓無法行走，原本想努力學習刺青、夢想出國比賽，近年卻被疫情、癌細胞擴散影響，身體與經濟狀況都不佳，無法進行高額手術，讓他離夢想越來越遠。亞大附醫副院長林志隆得知後規劃舉辦音樂會募款獲得100萬元，讓閻家欣完成手術，出國的夢想也露出曙光。

林志隆指出，患者在高三時診斷出罹患罕見疾病「脊髓惡性星狀細胞瘤」，癌細胞逐漸擴散至胸椎侵蝕脊髓，父母親散盡家產為他治病，他也努力到刺青店當學徒，並與師傅相約出國比賽為國爭光，然而造化弄人，比賽前夕他的病情加劇，雙腿突然無法站立癱瘓，只得含恨作罷。

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▲亞大附醫林志隆副院長替患者募得100萬，進行昂貴的脊髓電刺激療法，讓患者疼痛減半，出國比賽的夢想露出曙光。（圖／亞大附醫提供，下同）



輾轉尋求林志隆協助後，透過手術維持雙手功能，同時也減少痙攣性疼痛，豈料磨難尚未結束，癌細胞仍無情擴散到其他部位，加上疫情影響，更阻斷出國競賽之路，不服輸的他，只好選擇組裝鋼彈模型換取微薄收入自立更生，藉此保持雙手靈敏度，為日後出國做好最佳準備。

閻家欣日前得知有種新型「脊髓電刺激療法」，能減少5至7成的疼痛，並減少藥物的服用量，也能延長睡眠時間，提升生活品質，無奈該裝置金額龐大，讓他一度卻步，只好向林志隆表達內心糾結。林表示，該療法原理是在患者頸椎或胸椎放入一條細小的電極導線，並連接埋於鎖骨下方的神經刺激器，經由神經刺激器透過電極發送微量電波，抑制從患部傳送到腦部的疼痛訊息，以降低疼痛感，對身體不會有不良影響，也不會傷害神經組織，但該裝置確實金額昂貴，多數人難以負擔。

林志隆本身擔任「愛相髓脊髓神經病變關懷協會」理事長，得知患者處境，去年特別與國立台灣交響樂團合辦「圓夢計畫」感恩音樂會，藉由義賣募得100萬元收入，轉為弱勢民眾醫療費用，讓閻家欣就醫治療露出曙光，上個月順利完成手術，出國夢想露出曙光。

林志隆強調，許多罕病患者雖受陷於經濟條件弱勢，不得不暫時中斷夢想，但他們依舊不認輸，在不同領域發揮長才，希望藉由協會拋磚引玉，能夠匯集社會大眾的愛心資源，目前也獲得聯合勸募計畫支持，轉而讓飽受疼痛的患者們也能感受到社會溫暖，繼續為自己的夢想而努力。