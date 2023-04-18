「如果我...」再爆老師疑似霸凌案　女童寫70字吐輕生念頭

記者游瓊華／台中報導

台中市再傳老師霸凌學生案！人本基金會18日陪同家長召開記者會，指控就讀某國小六年級的女兒小安因遭同學網路霸凌後向梁姓導師報告，未料導師不但不處理，還在家長群組帶風向，製造班級家長誤會與對立；更讓家長無法接受的是，梁師不滿遭家長檢舉，疑似為報復，竟唆使5名學童作偽證，指小安遭性騷擾，讓小安崩潰，甚至寫下「如果我從學校4樓跳下去結束這一切，他是不是就不會針對我和我的好朋友了」。

▲台中再爆老師霸凌案，女童受不了班導師處處針對，寫下70字紙條道輕生念頭。（圖／記者游瓊華攝）



▲女童不滿遭到孤立，寫下紙條向家長發出求救訊號。（圖／記者游瓊華攝）

今天陪同召開記者會的市議員林祈烽不滿地說，小安在學校被同學作梗圖網路霸凌，希望老師協助處理，但老師卻回應「這種事情我不想處理，以後去找學務處！」，小安爸媽不滿梁師態度消極，對梁姓導師提起校事會議調查，離譜的是學校竟無理由駁回，不予受理。

▲人本基金會拿出學生自白書，指學生坦承遭老師要求作偽證。（圖／記者游瓊華翻攝）



小安爸爸痛心地說，校事會議之後，梁師疑似為報復，開始針對與小安友好的同學，使小安在班上被孤立，且提報小安到性平會，誣指小安在廁所被男同學性騷擾，甚至要求5位同學作偽證、編故事作偽證，讓小安痛苦到想要跳樓輕生，寫下令人心痛字句，「今天感覺她(老師)在針對我、周遭的好朋友了，我心裡覺得很不舒服，是不是要看若我去死，她才開心，如果我從學校4樓跳下去結束這一切，她是不是就不會針對我和我的好朋友了。」

▲小安被別班的導師拍下多次站在欄杆旁發呆。（圖／人本基金會提供）



小安爸爸也提到，因為學校沒有召開安置會議，要求轉班也被拒絕，女兒成為流浪學生，兩三天就在不同個班級上課，有他班導師拍下女兒站在學校欄杆旁發呆的照片，讓他每天都擔心不已，只能請太太每天進學校陪女兒上學。

人本基金會痛批該女導師行徑惡劣，校方卻無有效具體的遏止作為，任由該師一再霸凌學生、傷害家長。家長最後忍無可忍向教育局申訴檢舉，學校才決議調離導師現職接受調查，但至今都仍未停聘導師。

對此台中市教育局表示，由於女童家長不滿導師對此「生對生」的霸凌事件處理不當，校方也未依規定做校安通報，將依規追究學校行政責任。

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