短髮妹失戀...暈船「八大豪豪」想付2萬5出場費　警界王陽明出手了

▲台中第一分局「警界王陽明」葉少東（右）日前接獲報案，成功阻止吳女（左）遭騙。（圖／記者許權毅翻攝）



記者許權毅／台中報導

台中一名25歲吳姓短髮妹14日前往超商想購買2萬5000元點數，因金額過大，機警店員報警處理，吳女向警方坦承，因為失戀才在交友軟體認識一名叫「豪」的男子，原本約好要在咖啡廳見面，對方卻突然說「經紀公司說如果要我出場要付出場費」，吳女自述還被恐嚇，才會前來買點數。被稱為「警界王陽明」的員警葉少東一到場處理，馬上告訴吳女這是詐騙，並接過吳女手機表明是派出所員警，安撫吳女。

台中第一分局員警14日15時許接獲超商報案，指一名女子疑似遭到詐騙，需要員警協助，被稱為「警界王陽明」的繼中派出所葉少東，和同事楊政誠趕赴現場，看見吳女失落地站在櫃台前，店員熱心向員警解說狀況，才得知吳女想購買高額點數給交友軟體上認識的男子「豪」。

▲吳女表示因為分手使用交友軟體，才會認識「豪」男子。（圖／記者許權毅翻攝）



吳女表示，因為最近失戀，想要排解情傷使用交友軟體，進而認識對方，原本相約好要在咖啡廳見面，孰料對方突然傳訊說：「我經紀公司說如果要出場的話，你要先支付出場費給我。」吳女表明知道對方為八大行業，仍跑到超商買點數。

員警表示，這是愛情詐騙一貫手法，吳女仍擔心曾拍攝證件給對方，也收到「幫派恐嚇」，所幸在「警界王陽明」不斷安撫、說明下，吳女才放下顧慮，恍然大悟地說：「我真的被騙了，好想哭…」。

▲警方表示，葉少東素有「警界王陽明」之稱。（圖／記者許權毅翻攝）

第一分局長吳燕山呼籲，近年詐騙案件層出不窮，詐騙之手法屢遭新聞媒體批露，仍有不少民眾遭詐騙得手，警方說明現今社會運用社群軟體交友普遍，呼籲民眾在遇到可疑的狀況時，可視情況撥打165防詐騙專線確認，務必勿任意交付金融帳戶存摺、提款卡密碼等個人專屬資料，避免悲劇的發生。