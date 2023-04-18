極度驚悚！女騎士遭混凝土車撞倒「輾下身」　右腳慘截肢

記者許權毅／台中報導

台中市西屯區12日傳出一起嚴重車禍，一名65歲向女疑似要前往台中工業區上班，途中行經五權西路、工業區十八路時，44歲李男駕駛預拌混凝土車正要轉進加油站、未禮讓而撞倒向女，前後輪當場輾過向女下半身2次，向女重傷，送醫後右腳截肢、左腳開放性骨折。警方初判肇因是李男未禮讓直行車，詳細肇因待釐清。

▲▼台中12日發生一起驚悚車禍，一名女騎士遭大車輾過下身，當場血流如注。（圖／民眾提供）

事發在12日8時1分，李男駕駛預拌混凝土車沿五權西路往西直行，在工業區十八路口時要右轉進入加油站加油，未禮讓直行的向姓女騎士。監視器拍下，向女先被預拌混凝土車右前車頭撞上，大車的輪胎直接輾過向女，向女當場血流如注，下身嚴重受傷，警消到場後，發現向女下身有開放性骨折，經送往台中榮總後，右腳截肢、左腳骨折，被送進加護病房輸血搶救。

▲向女被送往台中榮總後，因傷勢嚴重，只能將右腳截肢。（圖／民眾提供）



第六分局警方初步調查，李男自稱是視線死角，並未看見向女。雙方駕駛均無酒駕，初判肇因為李男轉彎時未禮讓直行車，詳細肇責待釐清。

▲▼警方初判肇因為混凝土車未禮讓直行車釀禍，詳細待釐清。（圖／記者許權毅翻攝）