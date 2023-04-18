內灣老街買「包餡草仔粿」　一咬傻了…曝餡料照：跟鼻屎一樣

▲店家叫她繼續吃就會看到餡料。（圖／翻攝自●【爆怨公社】●）

網搜小組／鄺郁庭報導

「老闆叫我繼續咬，就看得到餡了。」有民眾在內灣老街買了草仔粿，滿心期待咬了幾口，卻越吃越傻眼，因為明明是挑有餡料的，眼前看到的實在不知道算不算內餡，忍不住在「●【爆怨公社】●」直呼，「我吃到懷疑人生。」照片一出，許多人也看傻，「感覺那餡料……只有我小拇指那麼多。」

一位女網友發文，「『躲貓貓』版本的草仔粿」，說她去內灣老街，跟路邊攤販買了4個草仔粿100元，拿到手後就興奮開吃，「一咬下去……我傻眼，為什麼跟我認知的草仔粿不一樣？正常應該有滿滿的餡」，並附上一張照片。只見她至少已經咬了一半，中間卻感覺根本沒餡料，幾乎都是草仔粿的顏色。

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原PO就回去問老闆，店家卻叫她繼續咬就看得到餡了，可結果卻是，「我都快吃光了，還看不到餡，難忘的回憶+1了。」也在留言處透露4顆都如此，餡料根本「不到一根小拇指」那麼多，大概就照片中那樣，簡直「跟鼻屎一樣大」，直嘆「覺得被騙的感覺」、「我愛餡料，他的圖片也是滿滿的餡，我不是買皮。」

▲原PO想吃滿滿餡料的版本，卻越吃越疑惑。（圖／翻攝自●【爆怨公社】●）

照片一出，引發網友議論，「草仔粿就是要菜脯米啊！」「內灣已經不是原本的內灣了，都在坑遊客的」、「料很多的一個要35元（我沒記錯的話）」、「內灣不意外」、「有的店家是賣沒餡，但這家搞不懂是想偷雞，還是請妳吃加一點點的餡」、「以前餡真的滿滿的，忘了哪裡買的了。」

不過有趣的是，一大票人紛紛笑呼，「沒包的才是好吃」、「我反而喜歡吃這樣的」、「我常常在找沒有包料的草仔粿，沒有包料的才是王道啊」、「天哪！我只喜歡吃草仔粿的皮，這個我可以」、「我都特別指定要買只有皮的」、「我反而喜歡沒有內餡的，因為有的內餡蠻難吃」、「這種原味的很好吃，我超喜歡。」