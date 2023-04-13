超商印中獎發票！他一拿「兩面全白」傻眼　網1招救回獎金

▲每到發票開獎的日子，不少人都期待會有小確幸。（圖／記者劉維榛攝）



記者郭卉寧／綜合報導

單數月25號是發票開獎的日子，許多人都希望有小確幸。一名網友表示，日前到超商列印中獎的雲端發票，沒想到機器卻出現一張白紙，想再重新列印也失敗，忍不住直呼：「請問這樣的機率有多少，怎麼會是白紙啦！」對此，就有內行人揪出關鍵原因。

原PO在臉書社團「爆怨公社」指出，前幾天開心地去超商列印中獎的雲端發票，結果印出來的卻是白紙，想重新登入再列印也無法，「一張雲端中獎發票只能印一次，店員是新人大夜，叫我明天自己來找店長，請問這樣的機率有多少？怎麼會印出來是白紙啦。」

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▲原PO到超商列印中獎發票，結果出來的是一張白紙。（圖／翻攝爆怨公社）



貼文發出後，隨即引起網友熱議，並點出關鍵原因，「紙卷裝反」、「一看就知道裝錯」、「裝反了，印出白色的就打給ibon客服處理就好」、「店員把紙放反了，他以為他在換發票」、「紙裝反，要不然就是機體故障」、「店員裝反還叫你找店長，其實店長也無法處理，頂多幫你打客服電話詢問，你還不如自己打，不然一來一往又拖了不少時間」。

還有人建議，可以直接設定中獎發票自動匯款，「發票載具去官網設定匯款帳號就好了」、「財政部載具APP很好用，可以存發票、自動對獎，中獎還可以立即轉帳到設定的帳戶裡」；最後原PO表示，他後來就馬上設定綁定入帳，並提供遇到相同狀況的申訴方式，「ibon機台旁邊有客服電話，回報時間點給客服，對方會去財政部查證，成功後就可以恢復再度列印的狀態。」