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詐騙妹徵代工　自爆「這騙人的」感動她！網揭1關鍵：不是好心

▲上班族,小資女,職員,員工,打電腦,上班。（圖／資料照）

▲原PO想為智能障礙的學員找簡單合適的工作。（示意圖／資料照）

網搜小組／鄺郁庭報導

「第一次遇到這種，吃了誠實豆沙包的詐騙小姐姐。」一位女網友表示，她在臉書上看到急徵家庭代工的貼文，便私訊詢問，還告知對方「我們是啟智協會的」，希望讓學員做些簡單合適的工作。沒想到對方見狀秒道歉，還提醒她別在網上找這種家庭代工，因為大多是騙人的，「我不想連這個都騙。」

原PO在「●【爆怨公社】●」表示，她在臉書社團看到有人急徵家庭代工，要找洗衣球包裝人員，工作內容是將50顆洗衣球分成一盒，再放到箱子裡即可，認為看起來蠻簡單，就算是有智能障礙的學員也能上手、自力更生，便私訊詢問發文者，「私了才發現不得了！原來這也是詐騙的一種！」

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從原PO貼出的訊息截圖可見，她一開始就表明自己是啟智協會的工作人員，「如果簡單合適，且剛好有缺人手的話，想應徵這份工作給啟智學員做。」結果對方秒搖頭，「不好意思，姐，妳不要在網路找這種家庭代工」，坦言「這都是騙人的」，並說自己不想連身心障礙者都騙，還要她「不要再問了」、「以後也留意家庭代工」。

▲▼ 。（圖／翻攝自●【爆怨公社】●）

▲詐騙妹表示「不想妳接著再去問下一個」。（圖／翻攝自●【爆怨公社】●）

這讓女網友忍不住笑呼，「感謝您的告知」、「太可愛了」，並發文大讚對方是「隱身在泥濘中的一道光」，「第一次遇到這種吃了誠實豆沙包的詐騙小姐姐」，不禁hashtag「#歹路母湯走」，祝女子能早日「回歸正確的道路」。

對話曝光後，不少人看到笑出來，「這成員也太有良心了吧」、「詐騙集團裡的一股清流」、「突然溫馨。」不過，更多網友直呼沒這麼簡單，「單純不想妳浪費其他同事時間罷了」、「其實她也不是好心，只是騙這種，社團萬一事情鬧大，他們也麻煩」、「是騙協會會比較大條」、「看看笑笑就好，別太認真，當真妳就中招了。」

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