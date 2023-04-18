4人吃必比登牛肉湯送錯餐　老闆娘摔錢「我收不起」二代聲明曝影片

記者許力方／綜合報導

有女網友一行人專程南下到台南吃牛肉湯，前往米其林「必比登」推薦名單，卻吃得滿肚子氣。她PO文指控老闆娘送錯餐還爆走摔錢，咆哮「你們這種的錢我收不起！」隔天店家發言人、也是名店二代發布600字道歉聲明，人潮多造成點餐疏忽，強調已全額退費、沒有摔錢，還出示了3分鐘的監視器畫面自清。

女網友16日一大清早就透過「爆怨公社」發文踢爆，他們一行4人趁著假日，專程開車從彰化南下到台南想吃個牛肉湯，特別選了必比登推薦名店，她指控，進店才入座不到5分鐘，就被老闆娘臭臉催趕點餐，他們點了2碗大碗牛肉湯，但來了3碗，詢問店家是不是「上錯了？」才發現是拿到另一桌的單，她再追問「那這樣金額是對的嗎？」老闆娘卻當場大爆走。

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▲4人吃牛肉湯送錯餐，指控老闆娘摔錢咆哮：「這種錢我收不起。」（圖／爆怨公社）

▲店二代公布監視器畫面。（圖／爆怨公社）



女網友直指，當時只是問一句而已，老闆娘卻對著他們咆哮：「我不用算嗎？」「你口氣那麼差」、「一直趕」，聲音大到整間店都聽得到，老闆雖然有跑來勸架，老闆娘仍火爆摔錢到桌上大喊：「你們這種的錢我收不起！」女網友不滿PO網公布過程說「只能說這間店我們吃不起」、「老闆娘對人的態度想必是不缺錢、不缺客人吧」，疑似還有被收3碗肉燥飯的錢，並稱店內有監視器，歡迎拿出來對質。

隔天，湯姓老闆夫妻的女兒，代表自家店出面發出5點聲明，首先向當事女客人一桌道歉，認了當天因人潮多，老闆娘點餐、確認餐點有疏忽，拿錯到其他桌的菜單；第二，菜單上有明確標示，湯品、熱炒皆有附一碗肉燥飯，不可能收錢；第三，她身為餐飲業二代，傳統小吃轉型困難，也不是可以對客人態度不好的理由，但事件吸引許多一星負評惡意中傷聲譽。

第四，私下已跟當事女客人道歉，網路惡意負評部分，將蒐證後與律師討論後續處理方式；第五，店二代公布一段3分25秒的監視器畫面，角度拍攝收銀台，證明退費過程以及老闆有安撫客人情緒等。另外，店家也公布消費紀錄，顯示女網友4人一桌點了2碗大碗牛肉湯、1碗小碗牛肉湯、兩盤小的芥藍牛肉，附上5碗肉燥飯是不用錢的，帳單總額850元，狀態顯示為作廢。

▼二代發聲明自清：全額退費，已與當事人鄭重道歉。（圖／爆怨公社）



店家聲明全文：

我是尚好吃牛肉湯發言人，也是老闆跟老闆娘的女兒。

關於4/16早晨在本店發生的事件，本人雖不在現場，但詢問相關人士了解事情的原委後，想針對以下幾點做解釋：

首先先跟當事人道歉，早上人潮較大，老闆娘在點餐跟確認餐點上有疏忽，導致後來跟當事人再次確認餐點時，拿錯其他桌的菜單，本店在這裡致上最大的歉意。

文章提到肉燥飯收錢的部分，菜單上有明確標示湯品及熱炒類皆有附一碗肉燥飯，這點能很肯定不會收顧客的錢！

後來老闆的處理方式是直接全額退還，並沒有摔錢！也很誠心跟客人道歉。身為餐飲業二代，我很了解我爸跟我媽的脾氣跟做生意的態度，這幾年因為開發票的事鬧到沸沸揚揚，許多在地客人不了解為什麼我們從一開始很簡單的消費規則，到現在有菜單，買單還需要排隊等等…老闆跟老闆娘也很認真在適應政府政策下的新規則，從一開始不太能接受到現在愈來愈上手用點餐機，多了那麼多程序，他們的辛苦我相信不只我、在地很多老客人一定也能感受到。由傳統小吃轉變到餐廳這段路要克服很多，我知道這不是可以對客人態度不好的理由，但從事件發生到現在，因為此篇文章所帶的風向，導致本店Google 評論多了非常多篇一星負評，很多甚至根本沒吃過只是惡意中傷本店聲譽。大家只看到這篇文單方面的說詞，就去評斷一間店的優劣，是否不太客觀？

私底下已有私訊發文的小姐，已跟他鄭重道歉過，網路上惡意中傷及不實言語，我們會蒐證後，與律師討論後續處理方式。

以下為監視器畫面，爭論全過程因角度問題所以沒有完全錄進去，但退費過程（4分56秒05-4分56秒20）都有在畫面裡，老闆也有前往安撫客人情緒，發生這件事我們感到很遺憾，但該做的處理應對在監視器畫面都有呈現！