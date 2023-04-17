神人寫信字跡被讚爆！一細看「格子也畫的」全跪了：太有才

▲原PO字跡引發熱議。（圖／翻攝自●【爆怨公社】●）

網搜小組／鄺郁庭報導

「想寫封面只好土法煉鋼，自己畫表格填好寄出。」有網友貼出一張牛皮紙袋照，字跡引起眾人盛讚，「好美，感覺很會寫毛筆字」、「我這輩子還沒看過字寫這麼好看的人。」值得注意的是，再仔細一看更驚人，「連紅色的郵遞區號格子都是自己畫的，太有才了，不努力看真的沒發現」，引發熱議。

這位網友在「●【爆怨公社】●」貼出照片，可以看到他用健生中醫和總統府做為範例，在牛皮紙袋寫下寄收件人資訊。雖然是普通的原子筆，原PO卻寫出絕美字跡，一筆一畫、一撇一捺都超講究。

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就有人秒給讚，「我以為我來到鋼筆社團」、「字真好看，很少看到字這麼漂亮的了」、「是不是在炫耀自己的字很漂亮」、「寫的人應該有在寫書法」、「這個字很討厭，美到不行」、「哥，你的字真的太好看」、「這字也太精緻了吧！」「印表機印的都沒這字好看。」

值得一提的是，有網友就注意到，連填寫收件人、郵遞區號的格子，以及旁邊勾選信件類別的小表格，都是出自原PO之手，訝異直呼，「沒認真看文（的話），還以為這是真的信封袋欸哈哈哈」、「連紅色的郵遞區號格子都是自己畫的，太有才了，不努力看真的沒發現。」

也有人看到範例後歪樓狂笑，「請問坐骨神經痛那間嗎」、「要脊椎側彎才能練就這種功力」、「國家機密文件要用掛號才安全」、「健生中醫是怎麼了？要找總統府。」原PO也很配合地回覆，「練到骨刺其實」、「問問總統是否有肩頸方面需要效勞」，也透露他已經練字6年，謙虛直呼還有很多要學習的地方。

▼原PO在留言處解釋，貼出來的只是草稿。（圖／翻攝自●【爆怨公社】●）