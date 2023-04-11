吃夜市牛排「撞見恐怖內幕」太衝擊　一票人抖喊：好吃的秘訣

▲她直擊整個過程嚇壞了。（圖／翻攝自爆怨2公社）

記者周亭瑋／綜合報導

台中一名女網友昨日到夜市吃牛排，結果無意間撞見店家清洗碗盤的過程，嚇得她將畫面全錄下，也忍不住驚呼「差點嚇死！」許多人看完直喊噁心，但也有不少網友見怪不怪，笑虧「我以為這是公開的秘密」、「好吃的秘訣就是在這」。

女網友在「爆怨2公社」PO出關鍵畫面，只見店家在角落處清洗鐵盤，然而上前一看，竟是用一桶汙濁不堪的髒水清洗，讓她飽受衝擊，錯愕直呼「以後在夜市吃牛排都要外帶了，正港的不乾不凈吃了沒病嗎？」

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她表示，當時本以為老闆在夜市裡，是做初次清潔方便回去清洗，「原來是我想的太美好，差點嚇死...鐵板居然在這桶水裡用鋼絲球刷一刷，然後用抹布擦乾淨，再端到前方備用。」

▲店家用來清洗鐵盤的水。（圖／翻攝自爆怨2公社）

對此，網友們紛紛回應，「好吃的秘訣不小心被妳發現惹」、「我要吐了」、「我不吃夜市就是因為這樣」、「夭壽髒，好歹再沖一次」、「我高中在夜市牛排打工過，水比這桶大一點，清澈一點」、「越不衛生越好吃」、「這桶是秘方啦」、「好吃的秘訣大公開」。

不過，也有不少人已坦然接受，直言「就像有些事情，眼不見為淨，看不見心比較安」、「這種不是店面的夜市，要正常洗碗都有困難，想吃要外帶啦」、「妳一定很少逛夜市」、「鐵板都是吸收前面的精華」。