槍戰影片曝！美警獲報敲錯門　下秒殺死無辜屋主

記者張靖榕／綜合報導

美國新墨西哥州3名警察日前接獲家暴案件，抵達現場按下門鈴後，發現走錯住址，當他們後撤時，不知情的主人拿著手槍出現在門口，隨即雙發爆發交火，導致無辜屋主命喪槍口。事後警方長官不斷道歉，卻未公開3名涉事員警姓名及身分。





▲警方與屋主駁火。（圖／翻攝推特）

路透社報導，事件發生在本月5日，新墨西哥州法爾名頓（Farmington）警局深夜接獲家暴案件，抵達現場後敲門並表明身分，之後其中2名員警討論是否走錯家時，還輕笑了2聲，此時52歲的多岑（Robert Dotson）屋主也已經接近門口。

員警密錄器拍下就在屋主出來的前一秒，3名員警立刻向後撤，並且打開亮度極亮的手電筒。多岑拉開內門推開紗門，隨即舉起手槍，員警先是嘿了一聲，要多岑舉起雙手，但看見多岑舉槍朝向他們後，員警立刻開火，把多岑打倒在地。





▲▼警方錯殺屋主。（圖／翻攝推特）

影片顯示，員警透過無線電求援，表示有一人躺在門廊上，同時3名員警向後退，此時聽到女屋主在屋內大喊「我的天啊」。女屋主來到門廊，其中一名員警低喊「拜託不要」，但雙方隨即又發生交火，不過女屋主最終並未受傷。

事件引發關注，員警誤殺平民事件引起關注，警長賀比（Steven Hebbe）在一項聲明中表示，警方再次向多岑家屬表達哀悼之意，「身為警長，我希望能夠表達對這起悲劇有多麼遺憾。」

多岑妻子當時因為不知道自己開槍的對象是警察，因此不起訴。多岑的3個小孩在槍擊發生時，都在家裡樓上。警方並未公布涉事3名員警的姓名，目前3人都被帶薪停職。