墨西哥水上樂園傳槍響！7人遭亂槍掃射慘死　遺體堆成小山

▲墨西哥一座水上樂園15日爆發槍擊案,導致7人死亡。(圖/路透)

記者葉睿涵/綜合報導

墨西哥一群槍手在春假最後一天無預警闖入中部一座水上樂園,對現場民衆無差別掃射,導致至少6名成人和一名兒童死亡。

綜合法新社和路透社報導,這起槍擊案發生於瓜納華托州(Guanajuato)的中部城市科塔薩爾(Cortazar)。槍手在當地15日下午4時30分闖入拉帕馬(La Palma)水上樂園後,徑直對人群無差別開槍,並在破壞現場監控後逃走。

@AlexLebaronG: Well, what happens in #Guanajuato?

An armed command made up of at least 20 hitmen violently broke into the #LaPalma spa, located in the municipality of Cortázar, killing 7 people, including a minor, and seriously injuring 5 others.#Cortazar #Guanajuato #Mexico pic.twitter.com/14Jn5SCaEb