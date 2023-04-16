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五角大廈外流資料「台灣難敵共軍空優」　國防部駁斥：不明文件

▲▼ 21歲麻州空軍國民兵成員泰謝拉（Jack Teixeira）涉嫌外洩五角大廈密件被捕。（圖／路透）

▲ 21歲麻州空軍國民兵成員泰謝拉（Jack Teixeira）涉嫌外洩五角大廈密件被捕。（圖／路透）

記者陶本和／台北報導

華盛頓郵報（The Washington Post）近日報導，美國五角大廈遭外洩一份評估，內容顯示台灣非常容易遭到中國大陸的空襲，台灣必須支撐夠久，讓美國能派足夠武力抵達戰場。對此，國防部16日表示，外媒引述不明文件，內容顯非事實。

根據華盛頓郵報的報導，五角大廈評估台灣抵禦戰爭的能力，評估不太可能在兩岸衝突中抵擋中國軍方的空優，而中國民船軍用的策略，削弱了美國情報機構發現入侵即將發生的能力；此外，台灣官員也懷疑國內防空系統是否準確偵測飛彈發射，而且只有略過半數的飛機，具有完全執行任務的能力，要把這些飛機移往躲避處也須至少一週。

根據報導指稱，外洩的機密文件也顯示，中國大陸的空軍將更有機會建立早期制空權，而台灣政府也相信，這項戰略構成中國的攻擊基礎；對此，美國聯邦調查局（FBI）已經把涉嫌將機密文件外流上網的21歲空軍國民兵成員逮補。

對此報導，我國防部16日下午表示，尊重外界對國防施政所提意見，惟外媒引述不明文件，內容顯非事實。國防部強調，國軍建軍備戰均依敵情威脅、作戰需求及聯合戰力規劃慎密推動，並依「處處皆戰場，時時做訓練」原則，建構可恃戰力，確保國家安全。

國防部說明，對於共軍各種犯台行動，國軍均納入演訓想定，適切調修作戰計畫、積極戰備整備。各級作戰中心透過聯戰與軍種指管系統整合，複式配置與相互備援，可建立共同圖像，遂行指管任務；且通資傳輸系統均建置保密機制，以維整體安全。

國防部指出，針對敵人可能之空中進犯行動，國軍統合情監偵單位及防空部隊，嚴密掌握中共空軍與火箭軍動態，可即時應處空中威脅；並將持續強化戰備演訓，提升防衛戰力。

國防部也說明，國軍義務役役期調整方案，主要目的係打造以志願役軍人為主的「主戰部隊」，結合以義務役為主的常備化「守備部隊」，以及「民防系統」與「後備系統」四大領域，建構完整強韌的全民國防體系，提升整體國防力量，並非單純針對防空戰力。

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