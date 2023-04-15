首創捐贈冷藏運送車　張善政肯定300G2區總監劉貴足公益付出

▲300G2區總監劉貴足於任內，首創捐贈安家實物銀行冷藏(凍)運送車。（圖／記者楊淑媛攝）

記者楊淑媛／桃園報導

國際獅子會台灣總會300G2區於15日舉辦年度盛大年會中，由年度總監劉貴足、年會主席蘇俊宇代表該區，捐贈2輛市值逾500萬的冷藏(凍)物資車、及100萬給市府，分別作為安家實物銀行採購物資用和社會救助金專戶，由市長張善政、社會局長陳寶民代表市府受贈。

▲張善政肯定300G2區總監劉貴足(左)公益付出。（圖／記者楊淑媛攝）



張善政市長表示，國際獅子會一向團結熱心，成員在事業有成之餘，熱情投入社會公益，深受各界肯定。尤其2022-2023年度總監劉貴足以「獅愛永續、熱誠服務」為服務主題，一年內，帶領近5000名獅友齊心協力完成包含：長青敬老表揚、獅友趣味運動會、千人淨灘活動、視力、糖尿病、捐血活動等全方面社會服務，此外更成立一甲子獅子會新會，年度服務成績斐然，稱冠台灣總會。

出生基層的劉貴足總監，更重視飢餓救助與弱勢關懷，今天年會中，特別規劃且已完成打造300G2區、首創捐贈食物銀行冷藏(凍)運送車2部給市府社會局。另外，配合國際總會救助計畫，推動國際基金LCIF 捐贈628單位(約1946萬)、LCTF 捐贈830單位(415萬)總募款2361萬，讓國際總會讚譽有加，張善政市長並親自到場頒贈「感謝狀」給劉貴足總監，以示肯定。

短短一年總監任期，陸續完成許多社會公益和捐贈活動，劉貴足表示，絕非一人之力得以完成，全賴每一個分會及獅友們共同出錢、出力和出時間，並頒贈獎盃、獎牌或獎狀予成績優良的分會及個人以示感謝。

獅子會是最大國際性公益社團，創立迄今逾100年，而台灣總會亦有70年的歷史，300G2區因會數及會員數逐年增長，為擴大增深服務範圍，國際總會特核准300G2區於2023年7月1日起，正式分為B 3區、B 5區。身為分區前最關鍵年度的總監，劉貴足總監期許自己將300G2區多年來累積下，良好有形與無形的資產完整無縫交接給兩個新區，讓獅子會在大桃園市繼續開枝散葉發光發熱。

國際獅子會台灣總會300G2區年度年會，在八德來福星餐廳舉辦，包括立委萬美玲、市議員陳美梅、市府社會局長陳寶民、八德區副區長黃紹轅、國際獅子會300G2區總監劉貴足、秘書長陳禺之、財務長簡茂彬、年會主席蘇俊宇、第一副總監（B3區）葉順英、（B5區）翁明哲、第二副總監（B3區）周矢綾、（B5區）鄒秀鳳、第三副總監（B3區）徐聰明、（B5區）楊嘉俊以及千名獅友們出席，場面盛大。