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桃園安東青創基地首辦XR體驗展　張善政期年輕人開發XR領域新應用

▲桃園安東青創基地首辦XR體驗展

▲桃園安東青創基地首辦XR體驗展。（圖／新聞處提供）

記者楊淑媛／桃園報導

桃園市長張善政6日出席於桃園區安東青創基地、舉辦的「安東XR體驗展、帶你走入元宇宙世界」記者會表示，安東青創基地發展XR具有代表性意義，XR不僅是實體世界與虛擬世界溝通的重要橋樑，也是最直覺的溝通方式，做為從小使用手機的「手機世代」年輕人，創意與數位應用能力都較強，期待年輕人發揮創意，開發XR領域各式新的應用。

▲桃園安東青創基地首辦XR體驗展

張善政參訪安東青創基地內各項XR體驗，戴上VR穿戴裝置，透過虛擬實境體驗優秀青創團隊的策展內容及研發成果；張市長並於3樓綠幕拍攝空間內，和新住民朋友藉由直播形式，透過薑黃飯等異國料理的互動遊戲，讓更多人一起親近並認識跨國、跨文化知識。

▲桃園安東青創基地首辦XR體驗展

▲張善政戴上VR穿戴裝置，透過虛擬實境體驗優秀青創團隊的策展內容及研發成果。（圖／新聞處提供）

青年局長侯佳齡表示，安東青創基地以發展XR、元宇宙、區塊鏈、多媒體遊戲及數位影音內容應用相關產業領域為主題，今（112）年首度舉辦XR體驗展，主題涵蓋教育、娛樂及藝術等，並分3期展出。

▲桃園安東青創基地首辦XR體驗展

▲青年局長侯佳齡(左三)與專注於新住民社會創新整合行銷與地方創生的「由米整合行銷」。（圖／記者楊淑媛攝）

其中安東青創基地進駐團隊「必揚實境科技」及「藝途科技」為其中2期展出單位，展出的體驗內容包含：「必揚實境科技」以VR體驗方式讓物理化學與反毒教育宣導知識更有趣；「藝途科技」則將實體的展覽帶入虛擬世界，結合數位沉浸式的體驗，讓展覽可不受時間地點限制，優化逛展體驗並促進藝文推廣。

▲桃園安東青創基地首辦XR體驗展

此外，群眾募資累計突破千萬的「海豹國際電子商務」、以遊戲化科技玩轉顧客體驗的「愛吠的狗」、致力於打造室內版的Google Maps的「司圖科技」、專注於新住民社會創新整合行銷與地方創生的「由米整合行銷」，以及透過劇場與紀錄片教學連結在地居民，並加強土地與文化認同的桃園藝文團隊「聚文化」。

▲桃園安東青創基地首辦XR體驗展

包括市議員朱珍瑤、梁為超、張桂綿、黃婉如、市府青年局長侯佳齡、新聞處副處長蘇振昇、桃園區長陳玉明、藍濤亞洲公司總裁黃齊元、領濤新創公司執行長蘇榮智均一同出席。

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