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不再扣點！　張善政推敬老愛心卡800點至運動中心使用加值回饋

▲張善政推敬老卡800點至運動中心使用可加值

▲張善政推敬老卡800點至運動中心使用可加值。（圖／體育局提供）

記者楊淑媛／桃園報導

以長健取代長照，助人生下半場健康樂活。桃園市長張善政11日於平鎮國民運動中心，出席「科技運動！超敢動」翻轉樂齡運動宣傳活動表示，為鼓勵銀髮族踴躍運動，目前設籍於桃園年滿65歲（原住民年滿55歲）以上長者，皆享有敬老愛心卡800點，可折抵運動中心門票及場地租借費用。

▲張善政推敬老卡800點至運動中心使用可加值

然，市府目前針對敬老愛心卡系統進行修改與檢討，正規劃擴充敬老愛心卡至運動中心使用的加值回饋方案，未來將朝向於桃園各運動中心使用敬老愛心卡，不僅不扣除點數，還將回饋點數的方向規劃，盼藉此鼓勵長者多運用桃園優質的運動中心，促進身心健康。

張市長表示，隨著高齡化趨勢，長者人口數持續上升，每個人有適合自身的運動模式，長者運動更必須考量強度與身體狀況，由專業人士輔助設計與評估。因此，市府與桃園市6大運動中心攜手辦理銀髮族樂齡運動課程，透過引進科技設備，提供長者身體組成分析檢測服務，再輔以運動指導員輔導與飲食搭配，讓長者逐步養成持之以恆的運動習慣，也更瞭解身體狀況、找到屬於自己的運動型態，讓身心越來越健康。

▲張善政推敬老卡800點至運動中心使用可加值

張市長於平鎮國民運動中心內，協助長者實際施測「身體組成分析」，測驗完可列印結果，即時得知身體狀況。此外，也體驗反應敏捷性測試、氣壓式阻力運動、動作影像分析等科技運動儀器及對長者友善的樂齡運動。

▲張善政推敬老卡800點至運動中心使用可加值

體育局長許彥輝表示，為鼓勵長輩持續運動，體育局結合桃園、中壢、平鎮、蘆竹、八德、南平等運動中心，推廣銀髮族樂齡運動，第一期規劃5至6月執行，將於各運動中心開設126堂免費銀髮專案課程，報名期間自4月12日起至4月26日，歡迎桃園市55歲以上長者向桃園、中壢、平鎮、蘆竹、八德及南平運動中心洽詢，額滿為止，課程結束後也將實施後測，讓長者瞭解適性運動後對於身體能力的增進。

許局長指出，「讓運動防老成為共識，以長健取代長照」是市府推廣銀髮族運動風氣的目標，因此以「運動場館」為主軸，推動銀髮族優惠、運動課程、健康講座、趣味運動會，布建長青運動設施等，希望長者透過運動促進社會參與，深化對自我價值的肯定。除持續為長者提供更多的運動參與機會及優惠措施外，市府也正研議今年暑假期間和桃園市各運動中心合作，舉辦納入運動課程、自然教育、人文藝術等元素的兒童暑期聯合營隊，希望更加激發兒童潛能。

包括立法委員呂玉玲、市議員王仙蓮、陳美梅、陳韋曄、舒翠玲、市府體育局長許彥輝、平鎮區長呂緣、平鎮區體育會理事長曾崇順、龜山區體育會理事長張義寬等皆一同出席。

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