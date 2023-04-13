2023世界客家博覽會海內外社團顧問聘書　張善政頒發4位客籍大老

▲張善政頒發世界客家博覽會海內外社團顧問(左3黃茂實、左4呂學樟、右3范成連、右2丘尚英)聘書及介紹世客博發言人陳曉卿(左1)。（圖／客家局提供）

記者楊淑媛／桃園報導

再過4個月，2023世界客家博覽會即將在桃園盛大登場，市長張善政12日於市政會議，頒發世界客家博覽會海內外社團顧問聘書給世界客屬總會理事長范成連、前立法委員呂學樟、前桃園縣政府客家事務局秘書丘尚英及褒忠亭義民中學財團第15屆董事長黃茂實等4人，擔任世界客家博覽會海內外社團顧問。

市政會議中，同時介紹世界客家博覽會發言人-桃園市客家基金會副執行長陳曉卿，期能透過雙方意見交流，共同為世界客家博覽會活動提供寶貴意見，使活動籌備更加完善且具國際性。

張善政指出，桃園市為全台灣最多客家人口的都市，市府積極辦理各項客家文化推廣與保存，於8月11日至10月15日與客家委員會共同舉辦首屆國際級的「世界客家博覽會」，希望藉由辦理世界客家博覽會，展現台灣文化價值與軟實力，並作為世界各地推動客家成果與經驗的交流平台，向國際宣揚展現台灣客家多元亮點與國際客家文化軸心地位，定錨台灣為「全球客家文化新都」。

范成連、呂學樟、丘尚英及黃茂實4位客家人士，長年於客家文化、產業及公共事務界深耕，世界客家博覽會聘請4位客家先進擔任顧問，透過對客家文化的瞭解，共同為客家族群盡一份心力，桃園市政府將持續徵詢各界客家先進出任顧問，提供更多專業建議，期許透過本次世界客家覽會讓大家看見桃園之能量。