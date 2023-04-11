庇護工場雲林最多！　輔導照顧身障就業非六都冠軍

▲和拓環保科技有限公司附設庇護工場因疫情關係也加入國家口罩隊，為台灣一起站在第一線打拚。（圖／記者蔡佩旻翻攝）

記者蔡佩旻／雲林報導

雲林縣政府積極推動各項身心障礙者就業服務，2021年曾榮獲勞動部評鑑「身心障礙者就業促進業務」優等，縣長張麗善表示，雲林身心障礙者約5萬多人，雲林縣為非六都設置最多庇護工場縣市，除提供多項身心障礙者就業服務資源，更有職業訓練、提升技能及就業的場所，保障身心障礙者就業權益。

為提升轄內庇護工場競爭力，去年度縣府協助縣內8家庇護工場專業及行銷人員行銷概念及技能，開辦行銷課程協助庇護工場學習資源網路整合與連結，另於今年度協助庇護工場年貨大街設攤，增加曝光機會，另補助每家庇護工場行銷費最高20萬元，也將會持續結合多場大型行銷設攤活動，以推廣庇護商品。

▲雲林縣為非六都設置最多庇護工場縣市，提供多項身心障礙者就業服務資源。（圖／記者蔡佩旻翻攝）

勞動暨青年事務發展處說明，雲林縣庇護工場商品有口罩，咖啡甜點，紅藜商品、茶包禮盒及蘭花組盆，另也有清潔服務，提供社會大眾所需商品且品質穩定又好吃，和拓環保科技有限公司附設庇護工場於疫情期間加入國家口罩隊，為台灣一起站在第一線打拚，Happiness咖啡館提供待用咖啡，讓社會上有需要的朋友也能免費享用。

庇護工場除了提供身障者就業機會，訓練輔導其技能加強社交能力，並從中獲得成就感，減少家庭成本負擔，增進社會勞動能力，雲林縣政府近年來積極輔導庇護工場成立，爭取身障者就業機會，連結更多就業資源。

勞動暨青年事務發展處長張世忠表示，縣府未來也會持續推動輔導有意願單位設立庇護工(農)場，並增強行銷策略，預計今年度新增1家庇護工場，增加身障者就業機會，勞動暨青年事務發展處更提供多項就業服務及資源，身心障礙朋友們若有就業相關問題，請洽詢勞動暨青年事務發展處職業重建窗口，電話：05-5522810。

▲Happiness咖啡館提供待用咖啡，讓社會上有需要的朋友也能免費享用。（圖／記者蔡佩旻翻攝）