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台南市勞工局辦公部門優採講習　帶頭踴躍採購庇護工場產品

▲台南市勞工局為協助身心障礙者就業，鼓勵公部門採購庇護工場的產品，辦理「公部門優先採購法規講習及庇護產品體驗」，期能提升庇護工場營收。（圖／記者林悅翻攝，下同）

▲台南市勞工局為協助身心障礙者就業，鼓勵公部門採購庇護工場的產品，辦理「公部門優先採購法規講習及庇護產品體驗」，期能提升庇護工場營收。（圖／記者林悅翻攝，下同）

記者林悅／台南報導

台南市勞工局秉持著落實黃偉哲市長「希望家園」的施政理念，打造台南市成為職場友善、安心就業的城巿，為協助身心障礙者就業，鼓勵公部門採購庇護工場的產品，辦理「公部門優先採購法規講習及庇護產品體驗」，期能提升庇護工場營收。

為鼓勵政府機關、學校等單位優先採購庇護工場產品，辦理「公部門優先採購法規講習及庇護產品體驗」，上午邀請陳照烱採購稽核委員擔任講座，陳委員專精政府採購法，為現任巿府及衛福部等多機關的兼任採購稽核委員，課程透過法規內容講解，搭配多元實務案例解說，增進公部門及學校採購人員對優先採購規範及作業流程之瞭解，期許公部門辦理採購業務相關人員，對政府採購法及優先採購身心障礙福利機構團體或庇護工場生產物品及服務辦法，能靈活運用，踴躍優先採購庇護工場產品，支持身心障礙者就業。

▲台南市勞工局為協助身心障礙者就業，鼓勵公部門採購庇護工場的產品，辦理「公部門優先採購法規講習及庇護產品體驗」，期能提升庇護工場營收。（圖／記者林悅翻攝，下同）

為讓採購單位對庇護工場有更深入的瞭解，上午課程講習結束後，下午由台南巿6家庇護工場產品介紹及提供DIY體驗，有展翼烘焙坊的彩繪蛋糕DIY，吉茂庇護工場提供吸水杯墊彩繪，還有創義庇護工場的客製化鐵環筆記本等，透過親自參與DIY製作，讓與會者更瞭解庇護工場的產品及服務，體驗活動廣受喜愛且熱絡參與，期盼公部門踴躍採購庇護產品，採購品項與家數能逐年增加。

▲台南市勞工局為協助身心障礙者就業，鼓勵公部門採購庇護工場的產品，辦理「公部門優先採購法規講習及庇護產品體驗」，期能提升庇護工場營收。（圖／記者林悅翻攝，下同）

勞工局局長王鑫基表示，經過講習課程及DIY體驗，讓與會者更加瞭解庇護工場的產品及服務，近二年公部門的採購品項、家數與金額都有逐年增加，勞工局特規劃公部門採購庇護工場產品競賽活動，競賽分為 3 組，一級機關、區公所及二級機關與學校，採購金額最高前3名頒發獎牌及人員敘獎，鼓勵各機關能繼續支持採購，也希望企業與市民朋友能共襄盛舉，共同支持庇護工場產品。

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