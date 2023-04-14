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高雄4餐廳新入選《米其林指南》　老饕哀號：更難訂到位了

▲阿香的廚房採用原民食材。（圖／翻攝自米其林指南網站）

▲阿香的廚房採用原民食材。（圖／翻攝自米其林指南網站）

記者許宥孺／高雄報導

米其林指南12日公布4月「新入選餐廳」，這次高雄有4家餐廳強勢入榜，分別是左營區的「古家海鮮」、橋頭區的「廖記米糕」、新興區的「米院子油飯」，以及美濃區的原住民美食「阿香的廚房」也上榜，更被評審員形容不容錯過。但消息一出，高雄老饕紛紛哀號：「更難訂到位了」。

高雄市觀光局長高閔琳表示，12日晚間就接獲4間高雄店家入選的好消息，除恭喜入選店家外，高雄尚有許多美食潛力股，希望評審委員能繼續發掘明珠。

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位於美濃區的「阿香的廚房」，曾入選為觀光局的百選美饌店家之一，美食實力備受肯定。老闆阿香興奮表示：「真的不敢相信會獲得米其林的肯定，店裡除採用原民家鄉的食材外，也使用美濃的在地食材，之後會秉持初衷更努力經營，讓更多人品嚐到在地美濃及原鄉的好味道。」

米其林指南介紹該店，指出「阿香的廚房」招牌菜小米粽軟糯可口，充滿肉香及櫻花蝦的鮮味，不容錯過，喜歡酸甜味道的，不妨試試梅汁雞和梅汁豆腐。知名美食部落客尼力也曾大力推薦該店，指出其特色是將客家傳統菜色加入原住民風味，製作出獨特美食餐點。

老闆阿香也把入選的好消息分享在臉書粉專上，不少饕客湧入道恭喜，「你值得擁有這個名詞」、「實至名歸！每次回台灣必吃的餐廳！」、「我訂婚 孩子抓周都在這，爽啊！」也有老饕哀號：「更難訂到位了」。

▲古家海鮮餐招牌菜「香料油墨魚汁炒飯」。（圖／翻攝自古家海鮮粉專）

▲古家海鮮餐招牌菜「香料油墨魚汁炒飯」。（圖／翻攝自古家海鮮粉專）

位於左營區的「古家海鮮」，是經營25年的台菜品牌。米其林介紹指出，這裡的菜色名稱詼諧有趣，並大膽融入西式食材，例如招牌墨魚汁炒飯，是用松露油與墨魚汁拌炒而成。海膽滑蛋採用飽滿的澎湖海膽，鮮味十足，十分推薦。美食部落客「多肉動物-以食物為座標的女人」也說，古家海鮮餐廳有專業的侍酒師，提供專業餐點配酒的建議，在如此優雅美麗的環境，三五好友喫飯喫酒，用餐非常愜意，值得推薦。

▲廖記米糕。（圖／取財米其林指南網站）

▲廖記米糕。（圖／取自米其林指南網站）

位於橋頭區的「廖記米糕」，則是橋頭老街的經典美食之一，目前已傳承到第三代經營，數十年來只販售米糕、四神湯和麵線。店裡的招牌筒仔米糕，使用在來米並以特製的陶瓦筒蒸煮，配上肉燥醬汁、肉鬆與醬黃瓜，令人百吃不厭。第三代廖老闆表示，「對於入選米其林表示相當意外且驚喜，認為每天把該做的事情做到最好，對於這份榮耀也該歸功於前人累積下來的成果。」

▲米院子油飯。（圖／取自米其林指南網站）

▲米院子油飯。（圖／取自米其林指南網站）

在新興區的「米院子油飯」，以去骨鴨肉、純麻油和老薑製成招牌的鴨肉油飯，讓人一吃上癮、成為老饕的口袋名單，有巷弄隱藏版最美油飯之稱。評審員則大讚，米粒帶彈性，入口不油膩。負責人許先生說，「能夠獲米其林推薦，既開心又感動，一直以來都覺得古早味小吃，很難被發掘注意到，未來也會更加努力維持好餐點品質」。

觀光局指出，高雄美食實力雄厚，海納百川融合各類飲食文化，發展出獨特迷人的風味，讓海內外饕客喜愛不已。近期將號召近40名在地料理職人及主廚，共同推出職人級口袋美食寶典，攜手更多餐飲業者共同持續精進，盼能順利摘星、留名2023年米其林指南。

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