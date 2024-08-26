看林郁婷奪金太嗨！國中生模仿揮拳竟捶牆　「拳擊手骨折」痛爆

▲國中生模仿拳擊手揮拳，一時激動以拳頭捶打牆壁，導致右手掌第5掌骨頸部骨折。（圖／記者許宥孺翻攝）

記者許宥孺／高雄報導

奧運賽事讓全民熱血沸騰！高雄一名14歲國中生看了「台灣拳后」林郁婷摘金，激動到模仿林郁婷揮拳，結果手部捶打牆壁，導致右手掌第5掌骨骨折，就醫診斷為「拳擊手骨折」，手骨超慘彎成45度。

收治病例的高雄中正脊椎骨科醫師廖志祥表示，台灣拳擊選手林郁婷奪下金牌，一名14歲國中生就約了同學開心慶祝，結果他一時激動握拳捶打牆壁，導致右手掌腫脹疼痛。由於這名國中生本身是羽球選手，當天練球時，痛到無法握球拍，因此前來就醫。

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▲「台灣拳后」林郁婷奪女子57公斤級金牌。（圖／路透）

經X光檢查，發現國中生的右手掌第5掌骨頸部骨折，骨折彎度達到45度。國中生則表示，打羽球握拍感到疼痛、不舒服，經家屬與醫師討論後，決定手術植入鋼板，將掌骨恢復到正確位置。

廖志祥說，「拳擊手骨折」好發於第5掌骨頸部，因為不正當的施力造成，常見於脾氣暴躁男性及拳擊初學者。大部分患者經適當治療後預後良好，不會留下太大的後遺症。保守治療可以石膏固定或副木保護受傷的手部約6週，等骨折慢慢癒合，患者若嚴重移位的骨折，就需手術以鋼板或鋼針固定骨折的部分。

▲骨科醫師廖志祥表示，「拳擊手骨折」好發於第5掌骨頸部，常見於男性及拳擊初學者。（圖／記者許宥孺翻攝）

廖志祥指出，拳擊常見的運動傷害，首先是頭部，因高速衝擊容易造成腦震盪，部分選手力量很強，也可能導致下顎骨折。其次是上肢部分，拳擊手部反覆運動時，易造成手腕扭傷、拉傷，手肘、肩膀關節挫傷。此外，拳擊手高強度跳動且反覆變換姿勢，也會造成足底筋膜炎或腳踝韌帶扭傷。