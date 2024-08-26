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社會 社會焦點 保障人權

知名補習班離職員工竊取老東家教材創業　侵權市值破1.2億

▲▼ 知名補習班離職員工竊取老東家教材創業，侵權市值破1.2億。（圖／記者賴文萱翻攝）

▲離職員工竊取老東家教材創業遭逮。（圖／記者賴文萱翻攝）

記者賴文萱／高雄報導

高雄一家專營警察特考的知名補習班報案稱，61歲前員工郭男離職時竊取集團學員名單及課程教材，隨後改在網路線上招攬學生、教學授課，憤而提告。刑事警察局智慧財產權偵查大隊獲報後，今年4月在郭男家執行搜索，確認侵權屬實，初估侵權市值達1億2400萬餘元，郭男遭逮移送法辦。

據了解，該知名集團專營輔導各類警察特考及公職的考試，前員工郭男在職期間，主要負責所有與電腦資訊系統相關軟硬體設備的採購、管理及維護工作，也有簽立員工保密協定。

但郭男離職時，竟然偷偷盜取集團歷年逐筆建立的授課學員名單，以及課程教材，經非法重製後自行創業，改在線上招攬學生進行教學。

▲▼ 知名補習班離職員工竊取老東家教材創業，侵權市值破1.2億。（圖／記者賴文萱翻攝）

▲知名補習班離職員工竊取老東家教材創業，侵權市值破1.2億。（圖／記者賴文萱翻攝）

該集團發現後認為，相關內容都是補習班長年努力蒐集及詳細比對、篩選、彙整而建立，不是一般從事補習班為業者所得知悉經營資料，具有實際或潛在經濟價值。業者認為郭男未遵守保密協定，侵害其營業祕密及智慧財產權罪嫌，憤而提出告訴。

▲▼ 知名補習班離職員工竊取老東家教材創業，侵權市值破1.2億。（圖／記者賴文萱翻攝）

▲▼警方在郭男高雄住處執行搜索，現場查扣警察三等資訊課程教材等相關證物。（圖／記者賴文萱翻攝）

▲▼ 知名補習班離職員工竊取老東家教材創業，侵權市值破1.2億。（圖／記者賴文萱翻攝）

智財大隊獲報後展開調查，認為郭男精於資訊軟、硬體架構及維護營運，為規避查緝，極可能將證據資料設密存放雲端硬碟等場域，今年4月16日在郭男高雄住處執行搜索，現場查扣警察三等資訊課程教材、員工保密競業禁止契約、筆記型電腦、電腦主機1 台、Synology NAS、外接硬碟、微型主機及iphone手機等證物。

經初估，郭男侵權市值達新台幣1億2,400萬餘元，全案依涉嫌違反妨害電腦使用罪、營業祕密法及著作權法等罪嫌，將郭男移台灣高雄地方檢察署偵辦。

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