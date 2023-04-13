詹江村不甩初選宣布參選立委！　霸氣喊：提不提名隨便黨

▲國民黨桃園市議員詹江村。（圖／翻攝自YouTube／詹江村）

記者江采蓁／綜合報導

國民黨桃園市議員詹江村先前在臉書透露過自己曾「白花400萬」選立委被黨「退選」，他13日霸氣在臉書喊話，不會再繳交11萬登記初選，他要直接宣布參選，「提不提名隨便黨」，但他也強調，無所謂黨要怎麼處置他，依然效忠黨！

詹江村先前就在臉書分享過，自己競選議員及花了400萬差點能「選立委」的過程，大嘆「國民黨難道背後沒有好老闆支持，沒有好爸爸栽培，就注定一輩子只能選議員嗎？」

詹江村這次直接表示，他不會再繳交11萬登記初選，要直接宣布參選。他直言，自己做了一屆代表，5屆議員了，「無所謂黨要怎麼處置我！我依然效忠黨。」

他也提到，上一屆初選他已經通過，也花了400萬正式投入大選，結果黨中央直接跟他說，下次再讓他選，他強調，上一次他已經通過初選了，沒理由這次又要我繳交11萬，再投入廣告參加一次初選，他霸氣喊話，「不能因為我沒有好爸爸，就被當作王八蛋！我會直接參選，提不提名隨便黨。」

詹江村所參選選區為桃園市第一選區，包括蘆竹區、龜山區、桃園區（汴洲里、春日里、會稽里、大有里、寶山里、大興里、大業里、忠義里、福元里、三元里、青溪里、三民里、萬壽里、檜樂里、寶民里等15里）。