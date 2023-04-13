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馬英九24日赴希臘演講　主談「台灣成下一個烏克蘭？」

▲▼馬英九結束中國訪問行程返台,立委費鴻泰緊跟在一旁。（圖／記者李毓康攝）

▲馬英九日前才剛結束中國訪問行程返台。（圖／記者李毓康攝）

記者鄭佩玟／台北報導

前總統馬英九日前才剛結束完訪陸之旅，近期又受邀參加第八屆德爾菲經濟論壇（Delphi Economic Forum）擔任論壇講者，預定於4月24日晚間啟程前往希臘，並將於當地時間4月26日午間出席開幕式，以及4月28日上午出席爐邊對談，針對亞洲地緣政治發表談話，主題為「台灣會變成下一個烏克蘭嗎：亞洲地緣政治緊張局勢」，並與美國布魯金斯研究院約翰．桑頓中國中心主任李成進行對談。

馬英九基金會執行長蕭旭岑今（13日）指出，馬英九將藉由此次訪歐，與歐洲政要分享日前訪問中國大陸的心得，傳達「臺灣有另一種有別於民進黨政策的和平路線，能夠確保兩岸和平，區域情勢穩定」的理念與主張。

馬前總統辦公室指出，德爾菲經濟論壇由歐美諸多國際組織、知名學校、重要智庫共同合作籌辦，如美國的大西洋理事會、英國的皇家國際事務研究所、倫敦政經學院皆在合作伙伴之列，歷屆皆有上千人與會，是歐洲極受矚目的年度盛事。

馬前總統辦公室表示，本屆議題涵蓋地緣政治、氣候環境、經濟金融、能源政策、社會融合及科技發展等各個面向，包括希臘總統卡特琳娜．薩克拉洛普魯、希臘總理米佐塔基斯、希臘司法部長卡羅基魯、德國前總統克里斯汀．沃爾夫以及歐洲各國政要、知名學者都將與會。

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