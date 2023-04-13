海山漁港魚貨直銷站開工　打造休閒漁業新地標

▲新竹市長高虹安出席開工動土典禮。（圖／新竹市政府提供）

新竹振道記者蔡文綺／新竹報導

海山漁港為西濱快速道路及17公里海岸線經香山地區之交通觀光樞紐，擁有新鮮定置網漁獲及周邊豐富濕地生態，為改善魚貨販賣環境及推廣食魚生態教育，新竹市政府向中央爭取經費新建觀光魚貨直銷站後，今年亦與漁會及在地代表充分溝通確認需求進行直銷站空間調整，並加速採購等相關行政程序，現海山漁港魚貨直銷站終於能順利開工，將嚴加的督促營造廠確保施工過程中不會影響漁民作業。今(13)日由市長高虹安出席開工動土典禮，盼工程如質如期順利完工，預計於113年6月啟用。

高虹安市長表示，海山漁港為17公里自行車海岸觀景路線之一，擁有優異的地理環境，可以直接體驗自然生態濕地，一旁亦有別具特色的定置漁業基地，兼具觀光休憩與漁業功能，更能一睹魚貨拍賣的盛況，而海山漁港魚貨直銷站完工後將增加漁民販售魚貨的空間，提供遊客兼具舒適及衛生的採買場所。

高虹安市長指出，食魚教育是食育中非常重要的一環，而海山漁港魚貨直銷站啟用後同時規劃食魚教室，可用於推動生態環境教育，傳達市民們「知魚、懂魚、吃魚」的信念，打造兼具休閒遊憩、生態環境教育等多功能場域。此外，市府目前也正在進行海山港路人行環境改善工程，未來將串聯香山車站、賞蟹步道、海山漁港魚貨直銷站及那魯灣文化聚落等地標，促進地方觀光發展及漁業產業推廣，落實永續發展的目標，同時為海山漁港周邊創造觀光經濟與知識教育雙重價值。

產發處許智堡處長說明，海山漁港籍的漁船約有80多艘，魚貨直銷站完成後預計可供定置網業者及一般零售魚貨販賣業者進駐，除保障漁民生計外，更可提供香山區或觀光遊客採買新鮮漁獲的場所。

他說，漁港旁目前有「明發定置網」與「金吉利定置網」2家業者，定置網漁業利用魚類洄流特性，將魚群困在網內，每日現撈漁獲，經常一上岸就被搶購一空，是「尚青」的野生漁獲，廣受遊客喜愛。

產發處說明，隨著海山漁港魚貨直銷站工程的推動，未來可以成為17公里自行車道及西濱快速道路的補給中繼站，讓民眾悠閒欣賞寬廣的海岸風光，體驗豐富的生態資源，逐步帶動區域發展。