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風箏賽場發現廢磚瓦及碎玻璃　高虹安要求清除+追廢棄物來源

▲新竹市長高虹安會勘風箏賽場。（圖／新竹市政府提供）

▲新竹市長高虹安會勘風箏賽場。（圖／新竹市政府提供）

新竹振道記者蔡文綺／新竹報導

占地近8公頃的南寮風箏賽場近日傳出紅火蟻肆虐問題，對前往遊憩的民眾產生安全上的隱患。新竹市長高虹安今（6）日會同新竹市議員議員宋品瑩會勘風箏賽場，發現風箏賽場不只有紅火蟻肆虐問題，賽場草皮缺失部分，從道路旁到提防邊緣，也發現諸多廢磚瓦瓷磚及尖銳玻璃散落各處，嚴重影響遊客休憩安全。高虹安現場責成產發處聯繫廠商即刻去除地表廢棄物，後續也要加強草皮養護，針對海風侵蝕問題提出改善方案。

高虹安表示，風箏賽場經常有市民遊客到處走動，這些鑲嵌在土壤中的碎玻璃、碎磚與瓷磚會對市民造成風險，特別是若有孩童在此放風箏、嬉戲奔跑，裸露的碎玻璃、碎磚與瓷磚將可能對孩童造成傷害。高虹安現場責成許智堡處長，要求產發處即刻清除裸露的碎玻璃、廢磚石與瓷磚，加強草皮養護與紅火蟻防治，並釐清這些廢棄物的來源，以及土壤下是否有更多不應該出現的廢棄物，同時應儘速研提改善方案，務必還給市民一個可以安全遊憩的風箏賽場。

南寮風箏賽場為新竹市民放風箏及親子休閒的景點之一，市府於104年向內政部爭取風箏賽場工程經費並獲核定補助，風箏賽場兩期工程共計花費4600萬元預算，並於106年11月完工。但是風箏賽場工程完工後，持續有民眾反映草皮養護狀況不佳，後續甚至發現紅火蟻入侵蹤跡。

產發處處長許智堡表示，本市目前與行政院農業委員會動植物防疫檢疫局及國家紅火蟻防治中心共同執行的防治策略為「密集防治，加強圍堵」。經市府人員108年於風箏賽場勘查時發現紅火蟻，便積極進行投藥、插旗、固定監測工作，除了每週巡視場地外，仍會以目視法進行防治效果評估，若持續6個月以上已無發現蟻丘或紅火蟻，即可確認該處紅火蟻消滅拔除紅火蟻旗幟。

產發處表示，自108年開始發現紅火蟻入侵蹤跡，依標準作業程序進行紅火蟻防治工作成效一度良好，近期市府人員在風箏賽場再次發現數座紅火蟻巢穴，積極辦理投藥插旗，也呼籲遊客穿長褲、鞋子，勿讓皮膚直接接觸草地，並遠離插旗出區域，避免被紅火蟻咬傷，發生過敏反應。

針對會勘現場草皮缺失部分，裸露沙土鑲嵌不少碎玻璃、碎磚與瓷磚，明顯非自然產物，部分甚至已整體露出。根據風箏賽場核定之計畫書內容，土石來源為漁港南側堆積土(漁港疏浚、青草湖疏浚)再利用回填，一期及二期的施工圖說(契約)皆載明「挖填的土方依業主指定位置取『沙及土』」。也就是說，就算風箏賽場的回填土壤為漁港疏浚、青草湖疏浚再利用，理論上也不應該出現碎玻璃、廢磚石與瓷磚，市府會刻正釐清，是否於工程進行時土方遭到汙染、遭人為傾倒，或是周邊工程進行過程中便宜行事掩埋於此。

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