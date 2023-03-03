新竹公有市場及服務業設備汰舊換新節能補助　今起開放申請

▲111年度第二期新竹市節電夥伴補助計畫EDM。（圖／新竹市政府提供）

新竹振道記者蔡文綺／新竹報導

我國於2022年3月正式公布「臺灣2050淨零排放路徑及策略」，展開跨世代、跨領域、跨國際的淨零轉型工程，為達成2050年淨零排放目標，新竹市政府宣布，今(112)年持續推動服務業汰換節能設備補助，除搭配業者節電需求擴增補助品項外，亦鼓勵用戶汰換耗電設備並應用節能技術，抑制碳排放量，逐步實現2050淨零排放之永續社會。

新竹市長高虹安表示，新竹市政府今年攜手經濟部成功爭取中央補助經費，祭出約216萬元辦理「111年度第二期新竹市節電夥伴補助計畫」，內容包含新安裝天花板節能循環扇、新安裝空氣簾(門)、汰換照明設備為LED燈具、汰換無(接)風管空氣調節機、汰換空調系統冰水主機、新安裝或汰換或既有系統功能加強能源管理系統，自即日起開始受理申請，名額有限，額滿為止，歡迎民眾踴躍申請。

高虹安指出，本市擁有舊城區，九大公有零售市場附近商圈、巨城商圈及火車站商圈等，皆為相當重要的民生物資供應中心，擁有眾多特色店家、美食文化等，從歷史脈絡可知商圈發展之悠久，惟店家設備部分已老舊，希冀鼓勵店家透過汰換傳統燈具或其他節能設備，打造舒適節能市場商圈。

她說，新竹市轄區內，除了擁有新竹科學園區高科技產業，使全市能源耗用高之外，服務業亦消耗新竹市大量能源，因此辦理節能補助計畫，鼓勵服務業能源用戶汰換耗電設備，並利用節能技術抑制用電成長，共創本市節電氛圍。

產發處長許智堡指出，「111年度第二期新竹市節電夥伴補助計畫」即日起開放申請，包含老舊照明燈具每具最高補助750元、無（接）風管空氣調節機每瓩(kW)補助2,500元、空調系統冰水主機每噸(RT)最高補助5,000元、能源管理系統最高補助14萬設置費用；另也補助新安裝天花板節能循環扇每台最高補助2,000元及新安裝節能空氣簾（門）」每台最高補助5,000元。歡迎本市公有市場及服務業(含政府機關)等單位共同響應節電，儘早汰舊換新。

產發處表示，申請單位備齊應備文件即日起即可送件，可採郵寄至「新竹市政府產發處 服務業節能設備汰換補助專案收」，或上班日上午8點到下午5點親自送至市府產發處服務櫃台，補助額度有限，申請補助順序採送件時間（以郵戳時間為憑）為準，歡迎符合補助資格踴躍提出申請。

因補助額度有限，產發處將於112年3月9日及3月14日辦理「111年度第二期新竹市節電夥伴補助計畫宣導說明會」2場次，歡迎本市轄內公有市場及服務業(含政府機關)踴躍報名參加，報名網址：(https://ppt.cc/fJHz7x)。民眾若有相關疑問歡迎直接洽詢：03-5216121#305、03-5910008#44。