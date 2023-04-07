挺青年築夢　竹市續推創業貸款、地方型SBIR計畫

▲SBIR計畫成果發表會。（圖／新竹市政府提供）

新竹振道記者蔡文綺／新竹報導

近年創業族群愈趨年輕化，為鼓勵年輕人勇敢追夢，中央與地方政府陸續透過多元管道，因應大眾需求推動相關政策，提供青年創業所需資源。新竹市長高虹安表示，市府將建立新創支持體系，包含提供創業資金之創業貸款方案，進行創業後持續輔導，並透過地方型SBIR鼓勵新竹在地新創業者進行研發申請並給予補助，鼓勵年輕人有更多機會實現夢想，加深青年返鄉、深耕在地意願，帶動竹市新創產業發展。

「萬事起頭難！」產發處許智堡處長表示，在初步資金取得階段往往是新創企業面臨的難題之一，竹市府攜手財團法人中小企業信用保證基金，及臺灣中小企業銀行，延伸「創業便利貸」服務，提供本市中小企業營運周轉金或經營所需之硬體購置或租用，包含廠房、營業場所、機器設備或裝潢等資金貸款需求，目前已核貸近億元，未來將持續提供青年及中小企業更多創業資源，進而活絡新竹市整體經濟。

產發處表示，除了協助企業資金融通，亦透過新竹市地方型SBIR鼓勵設籍於新竹市的中小企業，以個別或聯合方式進行創新研發申請，提供轄內業者創新研發補助，最高每家補助100萬元。此外，為改善創業初期迫切需要資金投入與創新發想之經濟困境，市府特別針對申請本計畫的新青創業者，於審查時給予補助。

產官學研合作部份，本市積極與各大專院校創新育成中心、新竹地區產官學研創客及創業資源、竹科/矽導園區廠商進行連結，透過雙向互動，共創互惠雙贏契機，以有效改善地方經濟。

產發處指出，透過地方型SBIR的補助，每年可投入約2,400萬補助業者研發資金缺口，預計可帶動中小企業自行投入年均3,300萬的研發經費，創造年均超過8,200萬的產值，代表新竹市政府只要每補助1元，即可帶動業者投入1.3元，創造超過3元的效益產值。

產發處補充，本府持續鼓勵資訊與數位產業、玻璃及食品加工等具地方特色的產業領域，透過在地價值與創新元素結合，促進在地特色產業升級轉型，大幅提升整體經濟效益。此外，為協助有意進行創新研發之業者，新竹市政府整合新創資源，透過新竹市地方SBIR計畫提供補助資源諮詢、轉介及輔導服務，強化中小企業研發質量，培植未來產業經爭力，詳情可洽新竹市地方SBIR計畫辦公室窗口(0800-600-333#204)。