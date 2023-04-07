　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
地方 地方焦點

挺青年築夢　竹市續推創業貸款、地方型SBIR計畫

▲SBIR計畫成果發表會。（圖／新竹市政府提供）

▲SBIR計畫成果發表會。（圖／新竹市政府提供）

新竹振道記者蔡文綺／新竹報導

近年創業族群愈趨年輕化，為鼓勵年輕人勇敢追夢，中央與地方政府陸續透過多元管道，因應大眾需求推動相關政策，提供青年創業所需資源。新竹市長高虹安表示，市府將建立新創支持體系，包含提供創業資金之創業貸款方案，進行創業後持續輔導，並透過地方型SBIR鼓勵新竹在地新創業者進行研發申請並給予補助，鼓勵年輕人有更多機會實現夢想，加深青年返鄉、深耕在地意願，帶動竹市新創產業發展。

「萬事起頭難！」產發處許智堡處長表示，在初步資金取得階段往往是新創企業面臨的難題之一，竹市府攜手財團法人中小企業信用保證基金，及臺灣中小企業銀行，延伸「創業便利貸」服務，提供本市中小企業營運周轉金或經營所需之硬體購置或租用，包含廠房、營業場所、機器設備或裝潢等資金貸款需求，目前已核貸近億元，未來將持續提供青年及中小企業更多創業資源，進而活絡新竹市整體經濟。

產發處表示，除了協助企業資金融通，亦透過新竹市地方型SBIR鼓勵設籍於新竹市的中小企業，以個別或聯合方式進行創新研發申請，提供轄內業者創新研發補助，最高每家補助100萬元。此外，為改善創業初期迫切需要資金投入與創新發想之經濟困境，市府特別針對申請本計畫的新青創業者，於審查時給予補助。

產官學研合作部份，本市積極與各大專院校創新育成中心、新竹地區產官學研創客及創業資源、竹科/矽導園區廠商進行連結，透過雙向互動，共創互惠雙贏契機，以有效改善地方經濟。

產發處指出，透過地方型SBIR的補助，每年可投入約2,400萬補助業者研發資金缺口，預計可帶動中小企業自行投入年均3,300萬的研發經費，創造年均超過8,200萬的產值，代表新竹市政府只要每補助1元，即可帶動業者投入1.3元，創造超過3元的效益產值。

產發處補充，本府持續鼓勵資訊與數位產業、玻璃及食品加工等具地方特色的產業領域，透過在地價值與創新元素結合，促進在地特色產業升級轉型，大幅提升整體經濟效益。此外，為協助有意進行創新研發之業者，新竹市政府整合新創資源，透過新竹市地方SBIR計畫提供補助資源諮詢、轉介及輔導服務，強化中小企業研發質量，培植未來產業經爭力，詳情可洽新竹市地方SBIR計畫辦公室窗口(0800-600-333#204)。

星光雲LINE好友募集中！點我加入抽好禮

ET快訊
柯文哲訪美行程公布！　首站到大聯盟觀賽
閃違停倒地　23歲短褲妹險遭大車輾斃
快訊／國道1號3車追撞　Mini遭夾成廢鐵
快訊／名校17歲女高生中正橋墜河死亡　家屬悲赴認屍
iOS 17升級名單出現轉機　這2款舊iPhone仍可支援
快訊／桃園凍卵補助金拍板　最高可領2.2萬

分享給朋友：

追蹤我們：

即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 地方最新 全站最新

守護山林強強聯手　南消攜手嘉義林管處強化山林火災搶救

112年第二次專技高考營養師考試等類別　4／11受理報名

挺青年築夢　竹市續推創業貸款、地方型SBIR計畫

新竹國小附幼、振興活動中心開工　打造老幼共學共好

2023雲林桐花祭登場　桐聚荷苞賞花趣！

全國學生技藝競賽　公東高工榮獲1金1銀4優勝

導演麥覺明17年「上山下河」紀錄山椒魚！　侯友宜到場觀影力挺

廣設公園運動中心+青年宅　許淑華上任百天實踐「宜居城市」

為毛小孩防疫！花蓮狂犬病巡廻注射開跑　今年目標2萬隻

汽燃費詐騙簡訊頻傳　屏東監理站：認明「gov.tw」以免被騙

《麻辣鮮師》范筱梵掰11年婚姻！ 揭「辦離婚手續」很有趣

低頭族男友顧玩手機不理人！　女友安插萌貓「爆頭」懲罰

滑雪時發現有人遭活埋 男冷靜應對深挖2米救援

關韶文正顎手術後終於露臉！ 勇揭「無罩驚人自拍照」網讚：變更帥

IU的繆斯是劉寅娜：只想和她玩！　用子音就能聊天…考默契落漆了XD

跳躍前...喵皇準備動作超漫長　網友急壞：我抱你過去好了！

男對超商帥店員唱情歌　他驚訝困惑→點歌續聽

巨石掉落砸阿里山森林鐵路　50旅客攔停火車！駕駛急煞

SHINee泰民退伍！素顏直播害羞惹　狂捏臉頰肉…笑喊：是大叔啦XD

快訊／出境前1天　靜宜女大生「全身黑+馬尾」最後身影曝光！

守護山林強強聯手　南消攜手嘉義林管處強化山林火災搶救

112年第二次專技高考營養師考試等類別　4／11受理報名

挺青年築夢　竹市續推創業貸款、地方型SBIR計畫

新竹國小附幼、振興活動中心開工　打造老幼共學共好

2023雲林桐花祭登場　桐聚荷苞賞花趣！

全國學生技藝競賽　公東高工榮獲1金1銀4優勝

導演麥覺明17年「上山下河」紀錄山椒魚！　侯友宜到場觀影力挺

廣設公園運動中心+青年宅　許淑華上任百天實踐「宜居城市」

為毛小孩防疫！花蓮狂犬病巡廻注射開跑　今年目標2萬隻

汽燃費詐騙簡訊頻傳　屏東監理站：認明「gov.tw」以免被騙

2大絕招購屋「比實價登錄便宜15%」　他看房1舉動：現買現賺

IEAT助會員數位轉型　邀呂正華署長交流數位施政「三支箭」

中職二軍／選秀首輪伍祐城初登板5局飆8K奪首勝　台鋼取3連勝

蔣智賢、周佳樂開季熄火相繼降二軍　丘總談調整狀況

新北第3家！一個人燒肉店規劃進駐新店家樂福　暫定6月開幕

只喝白開水「3年沒洗吸管」　女一看裡面驚見大塊霉菌

要先預訂！板橋高人氣繽紛糖葫蘆　純麥芽糖配新鮮水果脆口超多汁

砂石車剎車失靈猛衝　路邊自小客秒被壓扁...鐵皮屋崗哨亭也全垮

「佛祖陪吃火鍋」店熄燈　業者證實拆屋還地：損失逾5千萬

大摩、高盛要加碼日圓！揭Q3目標價　落在125到130間

虎爺出來玩！監視器連續4天錄到　桌上玩耍「清晰尾巴」網友被萌翻

地方熱門新聞

快訊／靜宜女大生跳機赴緬原因曝　警掌握目的地就是「KK園區」

基隆仁愛橋4／10將拆除重建

不回收熱炒鍋+瓦斯瓶　屏東環保局加強稽查

張善政上任百日政績　議員嘆被「牠」遮蓋

新北暑期280工讀名額　4／6起受理報名

桃園通緝犯飛車逃逸　連撞校車3傷

台南新候車亭上路吸睛

頭份土地公廟「地湧金蓮」綻放　民眾稱奇

台南藏金閣2館連假試營運

自嘲老花記憶差　59歲阿公拼上碩士班

飛鳳山猴子拆掉後照鏡　新竹縣府出手了

守護國土　湯蕙禎：國防部應強化玉山艦量能

花蓮再現觀光榮景　清明連假住房率高達9成

牙醫師熱衷收藏古瓷　成立「文雍閣」

更多熱門

相關新聞

風箏賽場發現廢磚瓦及碎玻璃　高虹安下令清除

風箏賽場發現廢磚瓦及碎玻璃　高虹安下令清除

占地近8公頃的南寮風箏賽場近日傳出紅火蟻肆虐問題，對前往遊憩的民眾產生安全上的隱患。新竹市長高虹安今（6）日會同新竹市議員議員宋品瑩會勘風箏賽場，發現風箏賽場不只有紅火蟻肆虐問題，賽場草皮缺失部分，從道路旁到提防邊緣，也發現諸多廢磚瓦瓷磚及尖銳玻璃散落各處，嚴重影響遊客休憩安全。高虹安現場責成產發處聯繫廠商即刻去除地表廢棄物，後續也要加強草皮養護，針對海風侵蝕問題提出改善方案。

竹市節能補助開放申請

竹市節能補助開放申請

竹市府召開講習會　攜手農友防治荔枝椿象

竹市府召開講習會　攜手農友防治荔枝椿象

高虹安偕動保團體視察新竹市立動物園

高虹安偕動保團體視察新竹市立動物園

新竹市農會新春首次理事會

新竹市農會新春首次理事會

關鍵字：

新竹市產發處

讀者迴響

熱門新聞

斷掌開BMW自撞亡　「囡仔昌」國道搶救畫面曝

旅行社弄丟護照！她花15萬到機場才知道

澎恰恰又欠債！認犯致命錯誤

快訊／靜宜女大生跳機赴緬原因曝　警掌握目的地就是「KK園區」

獨／尋找靜宜女大生專案小組解散　前往緬甸3原因曝

新北妹遭朋友「敲暈綑綁」！他辯：脫褲幫吸尿

撿骨驚見棺內多1具乾屍！竟是受虐媳報仇

靜宜女大生到緬甸　爆是為了新男友

見靜宜女大生路線　內行：不是去KK園區！

速食店買披薩送炸雞爽吃到月底！

小情侶「開窗車震」　畫面瘋傳被罵爆

他列出靜宜女大生「怪異行徑時間軸」！驚曝1線索

靜宜失聯女大生　前後男友都「有詐」

打敗漫威　「超夯1動畫」上映首日票房破3千萬

復航墜河43死慘案！　機長竟下「1指令」鑑識員瞬間心涼

更多

最夯影音

更多
《麻辣鮮師》范筱梵掰11年婚姻！ 揭「辦離婚手續」很有趣

《麻辣鮮師》范筱梵掰11年婚姻！ 揭「辦離婚手續」很有趣
低頭族男友顧玩手機不理人！　女友安插萌貓「爆頭」懲罰

低頭族男友顧玩手機不理人！　女友安插萌貓「爆頭」懲罰

滑雪時發現有人遭活埋 男冷靜應對深挖2米救援

滑雪時發現有人遭活埋 男冷靜應對深挖2米救援

關韶文正顎手術後終於露臉！ 勇揭「無罩驚人自拍照」網讚：變更帥

關韶文正顎手術後終於露臉！ 勇揭「無罩驚人自拍照」網讚：變更帥

IU的繆斯是劉寅娜：只想和她玩！　用子音就能聊天…考默契落漆了XD

IU的繆斯是劉寅娜：只想和她玩！　用子音就能聊天…考默契落漆了XD

熱門快報

2023好朋友春日趴早鳥禮

2023好朋友春日趴早鳥禮

即日起至4/18(二)，快來報名春日趴早鳥禮，即有機會獲得精美小禮喔!

新聞雲APP週週躺著抽

新聞雲APP週週躺著抽

看新聞參加全民搶寶，蘋果3C爽爽抽，周周更新好禮！東森幣好用不藏私！

【測驗】你的愛地球指數有多少?

【測驗】你的愛地球指數有多少?

快來參加你的愛地球指數測驗 天天答題，抽ETtoday限定環保禮物! 4/22好朋友春日趴一起來玩!

全台房巿焦點，購屋天堂在哪?

全台房巿焦點，購屋天堂在哪?

專家帶看重點整理，全台房巿筆記起來，獵房行動掌握房巿風向，趨勢中擬定購屋大事。

寵物王國★歡樂毛兒節

寵物王國★歡樂毛兒節

飼料49折起，滿$1288送零食，滿$1688送$168購物金!

ETtoday Podcast聽起來

ETtoday Podcast聽起來

專屬年輕人的網路電台，用聲音陪你通勤上班

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面