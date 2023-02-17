落實動保政見　高虹安偕動保團體視察新竹市立動物園

▲視察後座談會，與動保團體溝通討論，聽取多方建議共謀發展。（圖／新竹市政府提供）

新竹振道記者蔡文綺／新竹報導

為提升動物福祉、打造動物友善環境，新竹市長高虹安今（17）日偕同動保團體多方代表，視察新竹市立動物園與台灣昆蟲館-新竹分館，由園方介紹動物知識，了解各種動物不同習性及食性，並於視察後舉辦座談會與動保團體溝通討論，聽取多方建議共謀發展，積極落實各項動保政見，致力將新竹市打造成動物友善城市。

高虹安曾獲立法院動法盟評鑑動保優秀立委，且十分重視動物保護相關議題。她說，自上任後已完成中央1959動物保護專線24小時通報窗口設置與即時處理機制，讓動物救援通報處理更即時有效，並提出加強源頭管理，推廣寵物登記，且嚴格執法查緝非法動物繁殖場；另正規劃「動物友善認證標章」制度，設立大型公園寵物活動專區，以及動物救援專線與及時處理小組，積極落實動物保護政見，未來也將持續積極推動各項動保政策，將新竹市打造成市民和動物皆能和諧生活的共融城市。

高虹安表示，新竹市立動物園是觀光客來到新竹市必訪景點之一，亦是市民朋友休閒、了解動物知識的最佳景點，小巧精緻的園區設計，吸引親子到訪遊玩，而動物園方目前也正積極推動生命環境教育課程、實行動物福利，帶領大小朋友們認識動物，將生命教育、環境保護的概念落實於日常生活中。

高虹安今日視察動物園各區域情形，包括無障礙環境、高草區、86年歷史的大象門、濱水區、猴島、昆蟲館、食物森林、猛獸區、可愛動物區。她說，市府將持續推動政策，給予動物最佳的身心照護，未來將與動保團體充分溝通，相互探討動物園區的友善政策，攜手民間提升動物福祉。

台灣動物保護監督行政聯盟何宗勳秘書長表示，感謝市長特別舉辦雙向溝通座談會，讓未來公部門與民間團體的合作能更加順暢；台灣防止虐待動物協會姜怡如執行長提出諸多良善建議，包括新增動物躲避場域與加裝保溫措施；新竹市保護動物協會張瑋凌專員則提議，可在園區故事屋辦理國小學童野生動物教育講座，將動保教育向下扎根。

高虹安也於座談會中，允諾將動保團體協會的寶貴建議，納入未來新竹市動物保護政策中，盼將來持續辦理座談會，促進雙方溝通交流，攜手提升動物福祉，另也責成產業發展處及動物園，持續追蹤與落實相關事宜，並歡迎民間團體持續給予指導與鼓勵。