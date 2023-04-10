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快訊／國道1號「魚貨車自撞」魚屍亂噴被輾成肉泥　車流回堵1公里

記者蔡佩旻、鄒鎮宇／雲林報導

國道1號北上229.3公里路段，10日晚間7時43分許發生一輛大貨車自撞內線車道護欄，導致車上載滿的魚貨散落一地、車輛的左前輪噴飛的事故，由於現場情況嚴重，一度造成車流回堵1公里。

▲▼快訊／國道1號「魚貨車自撞」魚屍亂噴被輾成肉泥　車流回堵1公里。（圖／記者蔡佩旻翻攝）

▲國道1號一輛魚貨車自撞，導致車上的魚貨亂噴。（圖／記者蔡佩旻翻攝）

該魚車載滿漁貨，從宜蘭出發南下，10日晚間7時43分許行經國道1號北上229.3公里路段時左前輪疑似爆胎，導致車輛失控而撞上內線的護欄，整輛車直接飛到北向車道，車上的魚貨也灑滿地。

▲▼快訊／國道1號「魚貨車自撞」魚屍亂噴被輾成肉泥　車流回堵1公里。（圖／記者蔡佩旻翻攝）

▲▼許多魚貨掉落路面，被車輛輾過。（圖／記者蔡佩旻翻攝，下同）

▲▼快訊／國道1號「魚貨車自撞」魚屍亂噴被輾成肉泥　車流回堵1公里。（圖／記者蔡佩旻翻攝）

據悉，魚貨車的駕駛並無大礙、意識清楚，由彰化縣警消送醫治療，派員清理現場。此外，由於大量的魚貨因撞擊而散落滿地，許多魚貨被經過的車輛輾爛成肉泥，現場也因清理事故而回堵1公里。

警方表示，該輛26噸營大貨車載運魚貨往南行駛外側車道疑似右前輪胎爆胎失控衝撞到北向車道，散落物佔用南向內側車道及北向內、外側車道，北向車道僅中線可通行。

警方指出，貨車駕駛無酒駕，傷勢為左臂擦傷，當下已送醫治療。南向內側車道散落物於10日晚間9時9分排除恢復通行，另北向車道部分，預計晚間10時50分恢復通行。

▲▼快訊／國道1號「魚貨車自撞」魚屍亂噴被輾成肉泥　車流回堵1公里。（圖／記者蔡佩旻翻攝）

▲▼快訊／國道1號「魚貨車自撞」魚屍亂噴被輾成肉泥　車流回堵1公里。（圖／記者蔡佩旻翻攝）

▲▼快訊／國道1號「魚貨車自撞」魚屍亂噴被輾成肉泥　車流回堵1公里。（圖／記者蔡佩旻翻攝）

▲▼快訊／國道1號「魚貨車自撞」魚屍亂噴被輾成肉泥　車流回堵1公里。（圖／記者蔡佩旻翻攝）

▲▼快訊／國道1號「魚貨車自撞」魚屍亂噴被輾成肉泥　車流回堵1公里。（圖／記者蔡佩旻翻攝）

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