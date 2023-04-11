客子厝大排治理二期工程動工　張麗善：終結元長、土庫淹水夢魘

▲雲林客子厝大排治理二期工程今日動工，完工即可完成客子厝大排治理最後一塊拚圖，終結當地水患夢魘。（圖／記者蔡佩旻翻攝）

記者蔡佩旻／雲林報導

雲林客子厝大排為元長鄉及土庫鎮重要的排水渠道之一，其治理二期工程今（11）日動工，完工即可完成客子厝大排治理最後一塊拚圖，終結當地水患夢魘。雲林縣長張麗善表示，客子厝大排治理計畫符合水利署防洪治理規劃與鄉親防災需求，完工後可保護元長、土庫5萬多名居民、2000多公頃土地免受淹水之害。

水利處長許宏博表示，客子厝大排為元長鄉及土庫鎮重要的排水渠道之一，因大排(6K+200~6K+881) 多處斷面現況未達保護標準通洪能力，豪雨期間常因迴壅造成溢淹災害，居民與沿線土地農田飽受淹水之苦。

雲林縣長張麗善指出，客子厝大排治理二期工程順利動工，感謝中央水利署補助逾1億250多萬元補助，更感謝地方鄉親支持、參與工程規劃討論，凝聚共識，也請居民體諒施工期間不便，並注意工區安全。張麗善說，二期工程預計400天內完成，縣府針對縣內區域防洪治理都有完整、完善規劃，協助解決各區域排水瓶頸及易淹水地區治理。

水利處長許宏博補充說明，縣府向水利署爭取9665.5萬元展開第一期治理工程，於2021年9月14日完工，區域排水治理已獲成效，水利處持續再向水利署爭取1億250萬元補助經費進行「客子厝大排(第二期)治理工程」，完成客子厝大排治理最後一塊拚圖，保障居民生命財產安全。

▲雲林客子厝大排治理二期工程整治約630公尺。（圖／記者蔡佩旻翻攝）