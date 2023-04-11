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桃園男就醫竟走失　整晚街頭漫步...5公里外超商尋獲

▲桃園市卓姓男子今天清晨被發現獨自坐在龍潭區聖亭路某店家前，員警發現後提供熱飲與食物果腹。（圖／記者沈繼昌翻攝）

▲卓姓男子今天清晨被發現獨自坐在龍潭區聖亭路某店家前，員警發現後提供熱飲與食物果腹。（圖／記者沈繼昌翻攝，下同）

記者沈繼昌／桃園報導

桃園市卓姓男子今（11）日上午被發現蹲在龍潭區聖亭路某店家前，一臉疲倦且無法說出正常言語，員警確認卓男身分後立即連繫家人，才知道卓男昨天下午在家人陪同下從平鎮區前往國軍桃園總醫院就診，就診時卻獨自步出院區迷途，整晚在街頭漫步，所幸被好心店家察覺通報巡邏警員，家屬對員警及時協助感謝不已。

龍潭警方指出，龍潭派出所警員劉俊德、黃佳正今天上午巡邏行經龍潭區聖亭路，路旁店家業者向警車揮手通報指稱，一早準備開門營業時，發現疑似迷途卓姓男子蹲坐店前，因聖亭路車輛較多，擔心卓男發生危險，先行攙扶至店內休息。

▲桃園市卓姓男子今天清晨被發現獨自坐在龍潭區聖亭路某店家前，員警發現後帶回派出所安置與確認身分。（圖／記者沈繼昌翻攝）

▲員警將卓男帶回派出所安置與確認身分。

員警詢問卓男年籍身分等資料，但卓男無法正常表達，員警將其帶往派出所休息查證身分，根據卓男資料卻認為69歲且住在平鎮區，員警確認身分後隨即聯繫家屬到場；家屬指出，卓男昨日下午在家人陪同下前往國軍桃園總醫院就醫回診，候診時因家人上廁所，卓男因而走失，家人上完廁所卻找不到他，沒想到竟整晚沒回家，家人曾向警方報案協尋，隔天被發現時竟跑到距離醫院5公里外的聖亭路，家屬對於龍潭警方及時協助與細心關懷感謝不已，頻頻向警方致謝，讓卓男得以平安返家，塑造優良警察形象。

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