狗狗吠叫遭檢舉他登門理論　竟遭鄰居父子聯手打死！判決出爐

▲桃園市平鎮區邱姓父子因檢舉鄰居飼養犬隻吠叫而結怨，去年7月鄰居登門興師問罪，邱姓父子分持鐵管與掃把圍毆鄰居傷重致死，圖為邱男持鐵管毆打凶器證物。（資料照／記者沈繼昌翻攝）

記者沈繼昌／桃園報導

桃園市平鎮區邱姓男子因檢舉湯姓鄰居飼養狗隻吠叫結怨，去年7月間湯姓鄰居登門理論，2人一言不合發生肢體衝突，邱男一時氣憤持鐵管重擊溫男頭部，邱父則持掃把加入戰局，湯男被邱姓父子圍毆後倒地不起，送醫急救不治；桃園地院合議庭今天宣判邱姓父子犯共同犯傷害致人於死罪，分別判處有期徒刑9年6月、7年6月，本案還可上訴。

桃園地院判決指出，52歲的邱姓男子與湯姓男子為鄰居關係，因湯男飼養犬隻經常吠叫妨害安寧曾遭邱檢舉而結怨，去年7月17日下午2時許，酒醉後的湯男至邱男住處家中理論，2人因言不和發生肢體衝突，邱不滿湯將其推倒在地，一時氣憤持置於住家門口鐵製水管朝湯頭部猛擊，導致湯傷重倒地，邱仍持鐵管朝湯頭部、腹部、四肢等部位揮擊十餘下，其78歲父親見狀非但未阻止，亦持掃把朝湯男臀部、腿部攻擊，致使湯頭部左後裂傷等傷勢。

邱姓父子聯手圍毆湯男倒地後隨即返回家中，湯男被送醫急救仍因冠狀動脈粥狀硬化、酒醉遭受毆打致頭部外傷觸發心肌梗塞，導致心臟性休克急救無效宣告不治。

▲邱姓男子涉嫌持鐵管毆打湯姓鄰居傷重致死，被警方移送檢方偵辦。（資料照／記者沈繼昌翻攝）

地院合議庭根據被告邱姓父子2人供述、證人證述、現場照片、法務部法醫研究所解剖報告書暨鑑定報告書，扣案鐵製水管、掃把各等證物，足認被害人確係被告2人共同為傷害行為後傷勢觸發心肌梗塞，導致心臟性休克死亡；但被告辯稱其行為係正當防衛，然其於衝突過程具有普通傷害犯意，不具備防衛之意，持以鐵製水管持續攻擊被害人係積極性傷害行為，並非正當防衛；其父亦辯稱無傷害之犯意，其行為未造成被害人傷害等語，然見到被害人頭部遭攻擊中倒地，亦持持掃把揮擊被害人之臀部與腿部共2下，其與被告有共同傷害被害人之犯意，且可預見被害人確有可能因2人聯手攻擊，導致頭部造成死亡之結果，法官合議庭認為邱姓父子辯詞並不可採。

合議庭認為，邱姓父子共同犯刑法第277條第2項前段之傷害致人於死罪，兼衡被告邱姓男子坦承有傷害行為，犯後主動報警請求救護車到場，邱姓父親則否認傷害犯行，且均未與被害人家屬達成和解與賠償損失，法官審結依犯共同犯傷害致人於死罪，分別判處有期徒刑9年6月、7年6月，還可上訴。