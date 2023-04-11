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快訊／桃園知名「痛風」麻辣鍋大火　 整間餐廳50mins燒成廢墟

▲桃園市八德區中華路一家麻辣鍋餐廳今天清晨發生大火，消防人員灌救中。（圖／記者沈繼昌翻攝）

▲桃園市八德區中華路一家麻辣鍋餐廳今天清晨發生大火，消防人員灌救中。（圖／記者沈繼昌翻攝）

記者沈繼昌／桃園報導

桃園市八德區中華路一家麻辣鍋餐廳今（11）日清晨發生大火，大火延燒引發大量濃煙，桃園市消防局第一大隊出動大批消防人員與車輛趕抵現場灌救，起火現場位於一樓餐廳廚房，火勢將廚房、餐桌等設備燒得精光，消防人員約50分鐘內撲滅大火，所幸清晨餐廳並無營業，無人員受困傷亡，起火原因仍待鑑識人員進一步調查釐清。

桃園市消防局指出，勤務中心於今日清晨5時48分接獲報案，八德區中華路上的某家麻辣鍋餐廳竄出大火，第一大隊出動消防人員64名、消防車22輛、救護車3輛前往灌救，餐廳屬於地上2層鐵皮建築物，起火處位於一樓廚房，迅速延燒到餐桌等設施，消防人員在火場四周架起水線灌救。

▲桃園市八德區中華路一家麻辣鍋餐廳今天清晨發生大火，消防人員在火場灌救。（圖／記者沈繼昌翻攝）

▲桃園市八德區中華路一家麻辣鍋餐廳今天清晨發生大火，消防人員在火場灌救。（圖／記者沈繼昌翻攝）

現場大火於清晨6時20分獲得控制，6時40分被撲滅，現場焚燒面積ㄝ25平方公尺，清晨7時37分許，殘火處理完畢，消防人員在火場清點後並未發現有人員受困，大火損失與起火原因仍待調查釐清。

起火的「將進酒頂級麻辣鍋」主推M9和牛、新鮮海產吃到飽，眾多網友力推食材頂級且CP值高，因而有「痛風」鍋之封號，網路評價也有4顆星，未料卻遭清晨一把無名火燒成廢墟。

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