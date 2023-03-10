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男搭機捷糖尿病發作昏迷　桃捷警通報消防救護...即時送醫

▲桃園市1名27歲黃姓男子昨天上午搭乘機捷前往台北途中突然在座位上昏迷，捷運警察據報趕往查看。（圖／記者沈繼昌翻攝）

▲桃園市1名27歲黃姓男子昨天上午搭乘機捷前往台北途中突然在座位上昏迷，捷運警察據報趕往查看。（圖／記者沈繼昌翻攝）

記者沈繼昌／桃園報導

桃園市1名黃姓男子昨（9）日上午搭乘機場捷運前往台北，途中竟突然昏倒在座位上，鄰座乘客察覺後趕緊按下對講機告知列車駕駛員，捷運警察接獲通報後在A9站上車查看，發現黃男倒臥車廂座椅上，意識不清處且手腳顫抖，黃男說自己是第一型糖尿病患者，疑似血糖過低引發糖尿病發作。隨即透過消防救護人員送往林口長庚醫院就醫，家屬獲悉後對捷運警方即時協助送醫感謝萬分。

▲桃園市1名27歲黃姓男子昨天上午搭乘機捷前往台北途中突然在座位上昏迷，捷運警察通報救護人員協助送醫。（圖／記者沈繼昌翻攝）

▲桃園市1名27歲黃姓男子昨天上午搭乘機捷前往台北途中突然在座位上昏迷，捷運警察通報救護人員協助送醫。（圖／記者沈繼昌翻攝）

捷運警察局指出，27歲的黃姓男子歲）於昨日上午9時許，搭乘桃園機場捷運前往台北市區，列車行經林口山區爬坡路段時，黃男突然倒臥列車座位上，鄰座乘客發現立即按下車廂對講機告知駕駛員，機捷警員吳勇慶獲報後於A9林口站上車協助。

見黃男躺臥在車廂座椅上，僅有略為意識楚且手腳顫抖，經詢問黃男，黃男自稱是第一型糖尿病患者，因急著北上台北辦事未吃早餐，可能引發糖尿發作，吳員以無線電通報A8站同仁魏嘉德、王國寶協助將黃男抬運至A8鄰口長庚醫院站月臺，再通知消防局救護人員將黃男護送就醫。

▲桃園捷運警察讓黃姓男子乘坐輪椅，緊急由月台送醫治療。（圖／記者沈繼昌翻攝）

▲桃園捷運警察讓黃姓男子乘坐輪椅，緊急由月台送醫治療。（圖／記者沈繼昌翻攝）

據指出，第一型糖尿病症狀（Type 1 diabetes）屬於糖尿病的一種病症，又稱為幼年型糖尿病（Juvenile diabetes）或胰島素依賴型糖尿病（Insulin Dependent Diabetes Mellitus，簡稱IDDM），是一種慢性疾病。患者製造胰島素（Insulin）的細胞因自體免疫或病毒等問題遭到破壞，造成先天性胰島素缺乏。

▲桃園捷運警察讓黃姓男子乘坐輪椅，再由救護人員送醫治療。（圖／記者沈繼昌翻攝）

▲桃園捷運警察讓黃姓男子乘坐輪椅，再由救護人員送醫治療。（圖／記者沈繼昌翻攝）

黃男在送醫過程透露，近期偶會發作，原本搭乘捷運前往台北處理事情，疑似怕錯過捷運列車時間，小跑步前往車站搭車，起床後未吃早餐，可能導致血糖過低導致糖尿病發作，因此昏倒在車廂座椅上，感謝員警即時協助；家屬對於桃園捷運警察在第一時間給予協助感謝萬分。

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