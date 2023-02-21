桃園男散步誤闖倉庫慘遭反鎖一整夜　暖警靠監視器尋獲解困

▲桃園市大園區許姓男子昨晚散步時，誤闖一家修車廠倉庫，慘遭反鎖一整夜，大園警方根據附近監視器查出許男下落，順利協助解困。（圖／記者沈繼昌翻攝）

記者沈繼昌／桃園報導

桃園市大園區許姓男子昨（20）日傍晚獨自外出散步，卻誤闖住家附近1家修車廠倉庫，想走出去時才發現被反鎖，由於無法外出一整夜都被困住，許妻下班返家後找不到許男急得像大園警方報案求助；大園警方據報後調閱附近數十支監視器，循線找到被反鎖倉庫整晚的許男虛弱的坐在地上，員警順利幫助脫困，帶回派出所安置並通知妻子領回。

大園警分局潮音派出所今（21）日上午接獲女子報案，指稱其60歲丈夫許姓男子昨天傍晚外出散步卻遲遲未歸，經過一晚仍然未返家，她在住家尋遍都沒看到丈夫身影，擔心發生意外，故打電話請大園警方協尋。

▲桃園市大園區許姓男子昨晚散步誤闖修車廠倉庫，慘遭反鎖一整晚，大園警方今天上午順利解困帶回派出所安置，送上熱食補充體力。（圖／記者沈繼昌翻攝）

潮音派出所警員黃柏霖、洪湘荃依照許妻提供許男的衣著特徵，詢問住家附近鄰居，以許男可能行走方向，調閱沿途數十支監視器，發現許男疑似步行前往附近修車廠倉庫，距離其住家不到100公尺。員警查看時，隱約聽見倉庫內傳來聲響，從外邊開門後進入倉庫，果然看見許男坐在地上，早已體力耗盡奄奄一息，員警確認許男身分帶回派出所休息，提供熱食補充體力。

許男妻子接獲警方通知到派出所認領，許妻透露，許男曾出車禍後腦部受到傷害，導致行動不便取記憶力嚴重退化，有時不知為何出門，但通常沒多久會自行返家，這次竟消失一整晚讓家人擔心不已，感謝員警積極協尋，讓丈夫平安返家。