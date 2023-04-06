桃園男凌晨開車胸悶臉發白　警call救護車送醫救回一命

▲桃園市吳姓男子昨天凌晨開車返家，途中因胸悶無法操作方向盤停在路旁，員警見狀上前詢問。（圖／記者沈繼昌翻攝）

記者沈繼昌／桃園報導

桃園市吳姓男子昨（5）日凌晨開車返家途中，突然一陣胸悶極度不適，因無法操作方向盤將車停在路旁，巡邏員警發現異狀後上前詢問，看見吳男臉色蒼白，用虛弱聲音回答「胸口很悶、喘不過氣」，員警立即通知救護人員到場，並連繫家人到醫院陪同，所幸搶救及時，送醫急救後挽回性命，家人透露，吳男有心臟病史，感謝警方與救護人員及時協助送醫。

大園警分局指出，年約50歲的吳姓男子昨天凌晨開車返家，行經觀音區時民族路附近時，突然感覺不適且無法操控方向盤，車輛在路旁臨停，大園分局草漯派出所巡佐陳盈帆、警員劉國慶發現吳男駕駛轎車搖搖晃晃，見其停在路旁立即上前詢問狀況。

▲桃園市吳姓男子昨天凌晨開車返家因胸悶無法操作方向盤，員警通知救護人員緊急送醫治療。（圖／記者沈繼昌翻攝）

員警發現吳姓男子倒臥在駕駛座上，臉色蒼白且表情痛苦，吳男以虛弱聲音回答「胸口很悶、喘不過氣」，員警直覺可能是心臟方面疾病，立即通知消防局救護人員到場，緊急將吳男送醫急救，並聯繫其家人到醫院陪同探視，所幸吳男被送醫治療後幸運救回一命。

吳男家屬透露，吳男有心臟方面疾病，之前也曾發現突然休克狀況，這次還好員警及時發現，通知救護人員協助送醫，因事發地點偏僻又在凌晨時分，若發生意外不知該如何是好，感謝警方與救護人員及時協助。