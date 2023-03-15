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搶7萬2千彩券「刮中4萬6」秒搭火車爽遊宜花　男逃3天落網只剩2千

▲桃園市林姓男子今年1月間在中壢區竊取機車，在某彩券行搶走價值72,000元彩券後逃逸，刮中46,000元兌換後搭火車至宜蘭、花蓮遊玩被警方循線查獲。（資料照／記者沈繼昌翻攝）

▲桃園市林姓男子今年1月間在中壢區竊取機車，在某彩券行搶走價值72,000元彩券後逃逸，刮中46,000元兌換後搭火車至宜蘭、花蓮遊玩被警方循線查獲。（資料照／記者沈繼昌翻攝）

記者沈繼昌／桃園報導

桃園市林姓男子因缺錢花用，今年春節當天在中壢竊取機車後，到附近彩券行佯稱要買整本的刮刮樂，店員不疑有他拿出共值7萬2千元的整本刮刮樂，林當場搶了就跑，林後來將2本刮刮樂兌換中獎彩金4萬6千元後，馬上搭火車往宜蘭、花蓮等地遊玩，警方根據監視器循線追緝，3天後在花蓮持拘票將林男拘提到案；桃園地檢署偵結依竊盜、搶奪等罪嫌將林起訴。

檢警調查，42歲的林姓男子今年農曆春節1月22日(大年初一)上午11時許，徒步行經中壢區龍岡地區的前龍街，發現停在路旁機車鎖匙未取走，趁機發動機車逃離現場，隨後在華勛街附近某彩券行，向店員佯稱要購買面額2000元整本彩券，店員拿出2本供其挑選，林卻趁機將共值7萬2千元的2本彩券搶走，騎乘偷來機車逃逸。

▲桃園市中壢警方循線查獲林姓男子今年春節搶奪彩券行彩券，刮中46,000元彩券影本等證據。（資料照／記者沈繼昌翻攝）

▲桃園市中壢警方循線查獲林姓男子今年春節搶奪彩券行彩券，刮中46,000元彩券影本等證據。（資料照／記者沈繼昌翻攝）

林男得手後，再將中獎彩券兌換共計4萬6千元彩金，搭乘計程車至內壢火車站，搭台鐵北上至宜蘭、花蓮等地區遊玩。中壢警方據報後調閱沿線監視器，鎖定林男可能逃向東部花蓮地區，向桃園地檢署檢察官聲請拘票，1月25日下午1時許在花蓮市拘捕林男到案，當場扣得剩餘贓款僅剩2600元。

桃檢調查時，林對案情均坦承不諱，彩券行業者則指證歷歷，另有桃園與花蓮警方蒐證監視器畫面截圖、中獎彩券影本等佐證，檢察官認為林男犯行明確，檢方偵結依竊盜、搶奪等罪嫌將林提起公訴。

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