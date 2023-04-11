桃園地院道歉！北監人犯脫逃　法警誤解法官意思釀錯放

▲北監蘇姓人犯今天上午自桃園地院發生烏龍脫逃案。（圖／記者沈繼昌攝）

記者沈繼昌／桃園報導

台北分監蘇姓人犯因槍砲彈藥被桃園地院發布通緝，今（11）日上午到桃園地方法院出庭應訊後卻於庭訊結束，大辣辣地走出地院搭計程車離去，導致發生烏龍脫逃案，雖然桃園警方在1小時內迅速拘提回籠，桃園地院下午公開道歉，承認是法警誤解法官意思，以致錯放蘇姓人犯，據了解，錯放法警會追究行政疏失，至於是否有刑事責任，院方還在討論研究中。

▲北監蘇姓人犯今天上午自桃園地院發生烏龍脫逃案，蘇姓人犯搭乘計程車往女友位於迴龍地區住處。（圖／記者沈繼昌攝）

針對蘇姓人犯脫逃案，桃園地院庭長劉為丕指出，本案蘇姓人犯因槍砲彈藥案件經本院發佈通緝，後因另案於台北分監執行，本院刑事庭於今天上午提解蘇姓人犯至院方開庭，庭訊結束後，承審法官諭知撤銷通緝，提解法警誤解法官意思，以致錯放蘇男，讓蘇男離開院區。

▲北監蘇姓人犯今天上午自桃園地院發生烏龍脫逃案，桃園警方1小時在迴龍地區拘提返回地院。（圖／記者沈繼昌攝）

院方獲悉後立即通報桃園警分局協力，警方在1小時後確認蘇男於龜山迴龍與新北新莊地區交界的女友住處，由警方將蘇男拘提帶回地院，隨即將蘇男解回台北分監。

桃園地院強調，對於本件提解人犯之疏失，造成社會不安，院方深感抱歉，未來將持續加強法警同仁教育訓練，至於法警同仁疏失懲處部分，將另依相關規定辦理，其中將追究行政責任，刑事責任部分尚在研究中。