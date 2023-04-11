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華夏科大通過整併案　校方：校地與建築無償供台科大使用

▲▼華夏科技大學。（圖／翻攝學校網站）

▲華夏科大今天校務會議通過和台科大整併，兩校過渡期間，校地無償提供台科大使用。（圖／翻攝學校網站）

記者許敏溶／台北報導

台科大與華夏科大兩校今（11日）同時舉行校務會議，兩校都通過「整併計畫書」，首創公私整併，華夏科大稍早表示，最慢本月底就會送董事會討論整併案，通過後馬上送教育部，預計下學年停招，115學年度結束後停辦，在過渡期間，華夏學生跨校選修課程免費，而華夏校地與建築也會無償借給台科大使用，但台科大則要負擔維運成本，針對華夏教職員轉任台科大，董事會也將提供補償方案。

華夏科大去年傳出將由台科大「接收」合併，消息曝光後引發華夏師生激烈反彈，各界以為兩校合併「見光死」，沒想到兩校私下重啟整併，並成立整併推動小組，兩校在校內召開公聽會後，今天中午同步舉行校務會議，兩校都通過整併計畫。

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根據稍早兩校發表共同聲明，目前規劃華夏科大預定在112學年度停招，115學年度結束後停辦，已入學就讀華夏科大在學學生，符合畢業資格，由華夏科大核發畢業證書，學校停辦後，延修生由教育部專案安置。過渡期間，台科大提供華夏科大學生圖書館資源，開放修讀學分學程、跨校選修課程免收費、兩校共同規劃微學程，提供豐富學習資源、強化就業技能。

華夏科大主秘鍾國強稍早表示，今天校務會議都通過整併，預計最慢4月底前送華夏科大會送董事會，若董事會同意，就會在五月初將整併計畫書送到教育部，一旦整併計畫書通過，華夏最快在5月底就要公布停招事宜，由於華夏並沒有退場，現有法規並沒有整併後馬上捐贈校地的條文，所以未來華夏科大改為台科大中和校區，將先借給台科大無償使用，在整併過渡期間，由兩校共同規劃使用，但中和校區維運成本要由台科大負擔。

在學生部分，鍾國強表示，過渡期間一切如常，會讓學生「原校原地畢業」，學校會透過抵免課程或開課讓學生修課，不會讓學生延畢，過渡期間，台科大會提供華夏科大學生圖書館資源，包括開放修讀學分學程、跨校選修課程免收費、兩校共同規劃微學程，提供豐富學習資源、強化就業技能，預計下學期起，華夏校區就會先開設電動車、數位多媒體、智慧零售行銷等微學分學程，讓學生免費修讀，學生通過取得學分後，未來在畢業證書上，將會加註取得台科大的學分學程。

在教職員部分，鍾國強指出，若華夏科大教職員會轉任台科大，但因為私校教職員參加私校公保，未來轉換到台科大變成專案教師，將是勞保身份，身份轉換時會有一些權益損失，董事會已經要求校方詳細算出教職員損失部分，相關補償經費，將會由董事會負擔。

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