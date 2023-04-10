112學年各大學「陸生清零」　潘文忠：陸方禁止將持續溝通

▲教育部長潘文忠。（圖／記者楊惠琪攝）

記者楊惠琪／台北報導

2020年4月9日大陸宣布暫停陸生來台就讀，今年6月隨著最後一屆陸生畢業後，各大學大學部將再無陸生就讀。教育部長潘文忠今（10日）受訪表示，教育部始終支持陸生能來台求學，讓兩岸年輕人彼此有更多理解認識與交流，但大陸仍採取禁止策略，對此覺得很遺憾與可惜，會再跟相關單位持續溝通。

立法院教文會今天邀請教育部長潘文忠進行「針對校園霸凌事件應如何落實防範及處置，並建立公正機制及淘汰不適任人員之相關作為」專題報告並備質詢。

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針對大學已經連續4年無法招收境外陸生，從112學年起，各大學學士班將面臨陸生清零，潘文忠會前接受媒體聯訪強調，教育部立場始終一致，支持陸生能來台求學，讓兩岸年輕人能透過機會，彼此有更多理解，遺憾這幾年我們的態度沒改變，但大陸這邊仍採取禁止策略，讓兩岸年輕人少了交流機會。

潘文忠指出，從過去對陸生進行的了解調查，大陸同學來台求學，對師資、設備、文化、生活各方面超過7成以上的高滿意度，顯見大陸青年都期待有機會來台求學，儘管對岸採取禁止態度，教育部也跟相關部會陸委會、海基會等，持續努力跟對岸做更多的連結，希望他們能了解，陸生來台求學，其實對兩岸青年交流有非常正面的效益，教育部會持續努力。