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首關審議通過！慈濟大學與科大合併案「可望8／1完成」

▲慈濟大學SDG3促進健康照護及人類福祉的表現亮眼，名列全球12。（圖／慈濟大學提供，下同）

▲慈濟大學與慈濟科大，預計8月1日將合併為慈濟大學。（圖／慈濟大學提供）

記者楊惠琪／台北報導

受到少子化衝擊，公私立大學陸續傳出合併或整併消息，位於花蓮的慈濟大學、慈濟科大，為求精緻化辦學，也在去年10月向教育部函報合併案修正計畫書，預計今年8月1日以「慈濟大學」為名正式整併成一校，教育部私立學校諮詢會今（10日）開會審議，順利通過第一關，後續再經教育部專科以上學校設立變更及停辦審議會確認即可，將是國內少見的一般大學與科大的合併案。

因應高教環境變化，同屬「慈濟學校財團法人」的慈濟大學和慈濟科大，從2003年即攜手推動合併案，歷時20年總算通過合併計畫書，目前慈濟大學學生約3400人，慈濟科大學生約3200人，兩校均以培育醫護人才為重點，未來合併後，希望整合教學資源，提供學生更優質的教育品質。

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教育部指出，兩校去年10月14日函報教育部合併計畫書審議中，規劃存續合併後的慈濟大學，將成為具有原慈濟大學校本部、人社校區及原慈濟科技大學等三個校區的大學，各學制班別仍維持原規模並依據現行管道招生。

至於教職員工及學生權益，教育部表示，慈濟學校法人應依「大專校院合併處理原則」規定，規劃保障學校教職員工及學生權益，原學校對教職員工權益事項規範，在合校後相關規章未訂定前，基於信賴保護原則，將明定過渡期間適用原規定，給予適度權益保障。

此外，學生若對於科技大學與一般大學合併後，歸類於一般大學有不同意見，兩校應在學校網頁建置「合校作業專區」以公開透明揭露合校作業進度及相關資料，並提供「反映意見」功能，開放教職員工生及校友表達意見，並作為以合校工作委員會參考。

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