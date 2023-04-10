　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
生活 生活焦點 教育 氣象 健康 藝文 | 運勢 | 交通

校園霸凌黑數多「校方球員兼裁判」　立委要求教育部改善

▲教育部長潘文忠。（圖／記者楊惠琪攝）

▲教育部長潘文忠。（圖／記者楊惠琪攝）

記者楊惠琪／台北報導

台中高二男學生疑遭學校師長霸凌案，教育部長潘文忠今（10日）到立院進行校園霸凌專題報告。立委鄭麗文質詢，近5年來校園霸凌通報案件增加，但經校方調查後，確認案件比例卻下降，質疑校方球員兼裁判，可能淪為霸凌的一方而不自知，要求教育部嚴肅看待，潘文忠坦言，教育人員的知能是關鍵，未來會加強訓練與防範。

立法院教育文化委員會今邀請教育部長潘文忠進行「針對校園霸凌事件應如何落實防範及處置，並建立公正機制及淘汰不適任人員之相關作為」專題報告並備質詢。

[廣告]請繼續往下閱讀...

鄭麗文指出，據教育部校安中心統計，近5年來校園霸凌通報件數增加，但經過學校調查後，霸凌確認件數比例卻是下降，以107年來說，通報件數有562件、確認件數169 件，111年通報件數1942件、確認件數卻只有222件，質疑校方是球員兼裁判，因為霸凌方可能就是學校師長。

鄭麗文說，隨著生活形態與經濟發展，校園霸凌案件不再像過去只是零星、少數的個案，要求教育部用更嚴肅的態度、更大的資源投入校園霸凌相關政策，尤其學校人員可能都不知道怎麼處理學生之間、師生之間的校園霸凌事件，甚至因缺乏一定的ＥＱ與能力，自己淪為霸凌的一方而不自知。

對此，潘文忠坦言，學校人員的知能是關鍵，會進一步把霸凌相關議題列為重要的教育政策，加強輔導訓練相關教育人員的知能，希望能做好更加的防範。

立委吳思瑤、高金素梅等人，則要求教育部防制霸凌應該從防制「微歧視」著手，因為「微歧視」絕對是霸凌的前端，根據兒盟「2022台灣兒少微歧視現象與校園霸凌調查報告」數據顯示，有將近九成學生曾因個人特質，遭同學嘲笑或排擠等微歧視的狀況，像是脾氣不好、長相、身材、性別特徵或太胖等，一旦微歧視轉為霸凌，將成為不定期炸彈。對此，教育部次長林明裕表示，兩個月內會提出相關報告，說明如何落實。

星光雲LINE好友募集中！點我加入抽好禮

ET快訊
LIVE／芯費大戰！蔣萬安協調最新進度　大老挺費鴻泰徐巧芯如
林靖恩12歲就認識李坤城　相戀過程曝！他一開始是注意姊姊
快訊／Selina公開寶寶性別　4個月大孕肚美成這樣
3億流水席備菜畫面曝！　動員破百人
李坤城一度快昏倒…曝林靖恩1舉動幸福滿滿
吳耀漢嚴重腎衰竭「每天洗肚4次」　晚年3病痛纏身
李多慧穿「樂天制服+緊身牛仔褲」熱舞　竟撞臉高虹安！30秒影
快訊／知名港星離世！　家人悲痛證實

分享給朋友：

追蹤我們：

新奇萬象！KUSO追擊～按讚加入ETtoday分享雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 生活最新 全站最新

林靖恩12歲就認識李坤城　「相戀過程」曝！他一開始是注意姊姊

阿隆師美媳背景曝！情人節見第一次面　「1巧合」交往1年步紅毯

超狂婚宴備菜畫面曝！規劃3個月動員破百人　阿隆師父子絞盡腦汁

高雄3億流水席超狂菜色！「鮪魚現殺秀」上桌 　他曝新娘最愛這道

技嘉科技「夢想抵嘉」要的就是你！符合4特質有機會「錢進」幸福職場

台人超常把「1字」掛嘴邊！她喊不喜歡：有種不耐煩的感覺

搭台鐵打翻手搖飲！花美男丟下女友「躲廁所滑手機」　一票人遭波及

未來一周迎2波冷空氣　周末最冷！低壓擾動「旋轉特徵出現了」

校園霸凌黑數多「校方球員兼裁判」　立委要求教育部改善

主管嫁女兒不收禮！她見1幕仍給6千紅包　入座卻後悔：可以拿回來嗎

采子哭了...2度鞠躬公開道歉！　自責劈腿邱鋒澤：我很不成熟

34歲日男移居台灣感到孤獨 探索異鄉生活：台人給我勇氣

告五人小巨蛋開唱「隱藏團員」露面　高中寫下《披星戴月》雲安：他是我哥哥！

張惠妹喊「定居高雄每周唱」：最好是XD　《Yes or No》全場一起搖..嗨翻了！

滾輪轉圈蹦出柔軟糰子　日本90年老店療癒製程

Jisoo喝茫狂Rap..泳知瘋掉喊：回家！　BLACKPINK不和傳言「覺得很好笑」

「爺孫戀」李坤城大腸癌病逝　小40歲女友悲痛證實：昨晚的事

10月大萌弟鮪魚肚+老派坐姿　媽餵寶寶餅：怎像大哥吃檳榔

《計程車2》「Victor」夜店選妃迷姦　準備「拍過程傳群組」李帝勳一腳踹飛

紅毛猩猩擁抱、親吻韓國妹 下秒伸「鹹豬手」熱情抓抓

林靖恩12歲就認識李坤城　「相戀過程」曝！他一開始是注意姊姊

阿隆師美媳背景曝！情人節見第一次面　「1巧合」交往1年步紅毯

超狂婚宴備菜畫面曝！規劃3個月動員破百人　阿隆師父子絞盡腦汁

高雄3億流水席超狂菜色！「鮪魚現殺秀」上桌 　他曝新娘最愛這道

技嘉科技「夢想抵嘉」要的就是你！符合4特質有機會「錢進」幸福職場

台人超常把「1字」掛嘴邊！她喊不喜歡：有種不耐煩的感覺

搭台鐵打翻手搖飲！花美男丟下女友「躲廁所滑手機」　一票人遭波及

未來一周迎2波冷空氣　周末最冷！低壓擾動「旋轉特徵出現了」

校園霸凌黑數多「校方球員兼裁判」　立委要求教育部改善

主管嫁女兒不收禮！她見1幕仍給6千紅包　入座卻後悔：可以拿回來嗎

法國麥當勞「質感環保包裝」美翻　藏「防盜細節」再想要也不能帶走！

占用道路廢棄車輛　台東縣環保局呼籲民眾糾舉清除

「用過衛生紙」丟碗裡！日拉麵店老闆氣炸公審　網掀兩派論戰

抗繳6萬餘元酒駕罰鍰　他喊「一事不二罰」聽到下場秒熄火

大馬天后「62歲爸戀上小30歲女」　小三照片曝光她傻了：是我同學

「福斯Golf GTi經典駕馭」試駕！人人好上手的國民性能鋼砲

巴拉圭選後擬跟台灣斷交？　外交部證實「大陸明顯拉攏各方候選人」

張孝全化身「最強老爸」！電影《器子》演出名單驚見頑童

球迷看過來！5月7日PLG攻城獅對國王之戰延後2天打

權證避險稅率降至千分之一　立院初審過關

生活熱門新聞

砸10萬拍婚紗遭畫成皮卡丘！新娘收退款氣炸

男友當兵忍太久！妹子胸痛低頭看：乳頭被吸到裂開

內門總舖師3億娶媳　辦200桌流水席

一夜連4震！最大規模4.8　幾乎半個台灣有感

最美女警「脫下警服了」！新身分曝光

爺孫戀李坤城大腸癌病逝　醫曝7徵兆

李多慧「樂天制服+緊身牛仔褲」熱舞　撞臉高虹安

學測作文寫「父親外遇」被選為佳作範本　網友熱議：題材好猛

2波變天轉雨　「最新成颱機率」路徑大迴轉

飛峇厘島排隊入境！「他舉手做1事」慘賠6千元

國道塞車「這輛車周圍卻沒人」！內行秒懂

花蓮連4聲巨響「感覺距離超近」　在地人嚇壞：以為氣爆

男生狂換姿勢更持久？　最美博士解答了

飛日本來回200元！虎航特賣10點開跑

更多熱門

相關新聞

詐騙破獲率逾9成？　游毓蘭嗆「騙肖欸」

詐騙破獲率逾9成？　游毓蘭嗆「騙肖欸」

詐欺案件件數及財損逐年增加，引發民眾高度關切。警政署長黃明昭10日在立法院備詢時稱，詐騙案整體破獲率約9成多，遭國民黨立委游毓蘭反嗆「騙肖欸」，被害人不僅沒有拿回被騙的錢，詐騙首腦也沒有抓到，並力主應從高風險賣場、個資外洩等源頭進行管理，不要讓警察打詐時孤軍作戰。

112學年各大學「陸生清零」　潘文忠：陸方禁止將持續溝通

112學年各大學「陸生清零」　潘文忠：陸方禁止將持續溝通

國內豬價破百元大關　陳吉仲：數量全力調度「會訂出合理價格」

國內豬價破百元大關　陳吉仲：數量全力調度「會訂出合理價格」

傳中國將再贈台貓熊　陳吉仲：依規定召開專案小組審查

傳中國將再贈台貓熊　陳吉仲：依規定召開專案小組審查

掏下體蹭頭！　墨西哥警察遭極羞辱霸凌

掏下體蹭頭！　墨西哥警察遭極羞辱霸凌

關鍵字：

教育部霸凌潘文忠立法院

讀者迴響

熱門新聞

「爺孫戀」李坤城過世　小40歲女友悲痛證實：昨晚的事

李坤城ICU插管「1現實原因」迎娶小40歲女友

吳慷仁拍戲到一半「突喊暫停」！

林靖恩「有家的感覺」早就求嫁李坤城！

砸10萬拍婚紗遭畫成皮卡丘！新娘收退款氣炸

快訊／《五福星撞鬼》吳耀漢離世！

4歲女童泳池玩水遭吸進排水口！送醫不治

男友當兵忍太久！妹子胸痛低頭看：乳頭被吸到裂開

他抱怨夜市播玖壹壹歌：品味真的差！　釣出健志神回應

勞保繳24年　過世一毛都領不到？

眼球中央電視台宣布停更！視網膜證實2原因收台

快訊／靜宜女大生最新動向曝光！

台南角頭創菲黑幫帝國！4大事業年收4億　

鳳梨道歉了！首揭「19歲犯案前科」　撤影片原因曝

「這5組保健食品」不要一起吃　效果大打折！

更多

最夯影音

更多
采子哭了...2度鞠躬公開道歉！　自責劈腿邱鋒澤：我很不成熟

采子哭了...2度鞠躬公開道歉！　自責劈腿邱鋒澤：我很不成熟
34歲日男移居台灣感到孤獨 探索異鄉生活：台人給我勇氣

34歲日男移居台灣感到孤獨 探索異鄉生活：台人給我勇氣

告五人小巨蛋開唱「隱藏團員」露面　高中寫下《披星戴月》雲安：他是我哥哥！

告五人小巨蛋開唱「隱藏團員」露面　高中寫下《披星戴月》雲安：他是我哥哥！

張惠妹喊「定居高雄每周唱」：最好是XD　《Yes or No》全場一起搖..嗨翻了！

張惠妹喊「定居高雄每周唱」：最好是XD　《Yes or No》全場一起搖..嗨翻了！

滾輪轉圈蹦出柔軟糰子　日本90年老店療癒製程

滾輪轉圈蹦出柔軟糰子　日本90年老店療癒製程

熱門快報

2023好朋友春日趴早鳥禮

2023好朋友春日趴早鳥禮

即日起至4/18(二)，快來報名春日趴早鳥禮，即有機會獲得精美小禮喔!

新聞雲APP週週躺著抽

新聞雲APP週週躺著抽

看新聞參加全民搶寶，蘋果3C爽爽抽，周周更新好禮！東森幣好用不藏私！

【測驗】你的愛地球指數有多少?

【測驗】你的愛地球指數有多少?

快來參加你的愛地球指數測驗 天天答題，抽ETtoday限定環保禮物! 4/22好朋友春日趴一起來玩!

全台房巿焦點，購屋天堂在哪?

全台房巿焦點，購屋天堂在哪?

專家帶看重點整理，全台房巿筆記起來，獵房行動掌握房巿風向，趨勢中擬定購屋大事。

寵物王國★歡樂毛兒節

寵物王國★歡樂毛兒節

飼料49折起，滿$1288送零食，滿$1688送$168購物金!

ETtoday Podcast聽起來

ETtoday Podcast聽起來

專屬年輕人的網路電台，用聲音陪你通勤上班

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面