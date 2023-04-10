校園霸凌黑數多「校方球員兼裁判」　立委要求教育部改善

▲教育部長潘文忠。（圖／記者楊惠琪攝）

記者楊惠琪／台北報導

台中高二男學生疑遭學校師長霸凌案，教育部長潘文忠今（10日）到立院進行校園霸凌專題報告。立委鄭麗文質詢，近5年來校園霸凌通報案件增加，但經校方調查後，確認案件比例卻下降，質疑校方球員兼裁判，可能淪為霸凌的一方而不自知，要求教育部嚴肅看待，潘文忠坦言，教育人員的知能是關鍵，未來會加強訓練與防範。

立法院教育文化委員會今邀請教育部長潘文忠進行「針對校園霸凌事件應如何落實防範及處置，並建立公正機制及淘汰不適任人員之相關作為」專題報告並備質詢。

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鄭麗文指出，據教育部校安中心統計，近5年來校園霸凌通報件數增加，但經過學校調查後，霸凌確認件數比例卻是下降，以107年來說，通報件數有562件、確認件數169 件，111年通報件數1942件、確認件數卻只有222件，質疑校方是球員兼裁判，因為霸凌方可能就是學校師長。

鄭麗文說，隨著生活形態與經濟發展，校園霸凌案件不再像過去只是零星、少數的個案，要求教育部用更嚴肅的態度、更大的資源投入校園霸凌相關政策，尤其學校人員可能都不知道怎麼處理學生之間、師生之間的校園霸凌事件，甚至因缺乏一定的ＥＱ與能力，自己淪為霸凌的一方而不自知。

對此，潘文忠坦言，學校人員的知能是關鍵，會進一步把霸凌相關議題列為重要的教育政策，加強輔導訓練相關教育人員的知能，希望能做好更加的防範。

立委吳思瑤、高金素梅等人，則要求教育部防制霸凌應該從防制「微歧視」著手，因為「微歧視」絕對是霸凌的前端，根據兒盟「2022台灣兒少微歧視現象與校園霸凌調查報告」數據顯示，有將近九成學生曾因個人特質，遭同學嘲笑或排擠等微歧視的狀況，像是脾氣不好、長相、身材、性別特徵或太胖等，一旦微歧視轉為霸凌，將成為不定期炸彈。對此，教育部次長林明裕表示，兩個月內會提出相關報告，說明如何落實。