「台科大併華夏」兩校校務會議通過！公私併首例　最快月底報教部

▲台科大今天召開校務會議，順利通過與華夏科大整併案，預計四月底送出整併計畫書。（圖／記者許敏溶攝）

記者許敏溶／台北報導

公私併首例有望！台科大與華夏科大兩校進行整併，兩校今（11日）同時舉行校務會議，皆通過「整併計畫書」，也是首創公私整併，台科大指出，為保障不同體系教職員工作權及維護學生受教權，將採取循序漸進分期整併模式，待華夏科技大學董事會通過後，最快四月底正式函報教育部審議，華夏科大預定在112學年度停招，115學年度結束後停辦。

華夏科大去年傳出將由台科大「接收」合併，消息曝光後引發華夏師生激烈反彈，各界以為兩校合併「見光死」，但《ETtoday新聞雲》在三月獨家報導，兩校已重啟整併，並成立整併推動小組，預計四月底將整併計畫書報教育部。

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而根據整併計畫書規劃，學生將以「原校就學、原校畢業」為安置原則，華夏教職員則由台科大全部聘用為專案教師為原則，預計4月底將整併計畫書報到教育部，華夏科大申請在今年停招，在現有學生都畢業後停辦。

外界相當關注兩校整併進度，華夏科大主秘鍾國強上周四（6日）指出，今天跟台科大同一天舉行校務會議，一旦兩校的校務會議都通過，華夏科大會送董事會同意，若董事會通過，四月底前會將整併計畫書送到教育部。

台科大與華夏科大同時在今天中午各別召開校務會議，會中均通過「整併計畫書」。台科大與華夏科大首創公私整併，考量主體性不同，為保障不同體系教職員工作權及維護學生受教權，採取循序漸進分期整併模式。後續待華夏科技大學董事會通過後，將正式函報教育部審議，預估最快四月底前報部。

▲華夏科大校務會議通過與台科大整併，預計115學年度結束後停辦。（圖／翻攝華夏科大網站）

目前規劃華夏科大預定於112學年度停招，115學年度結束後停辦，已入學就讀華夏科大在學學生，符合畢業資格，由華夏科大核發畢業證書，學校停辦後，延修生由教育部專案安置。過渡期間，台科大提供華夏科大學生圖書館資源，開放修讀學分學程、跨校選修課程免收費、兩校共同規劃微學程，提供豐富學習資源、強化就業技能。

為維護華夏科大教職員權益，由華夏科大辦理教職員離退權益補償事宜，另在尊重教職員意願下，依據專長經歷，適才適所，由台科大分4至5年逐年聘任為編制外專案教師及職員（約用人員）。

在整併過渡期，華夏科大中和校區提供台科大規劃使用，為彰顯華夏科大創辦人創校意旨，台科大將成立「國立台灣科技大學華夏校區」，規劃為授課、研發中心及人才培育基地場域，整合教學研發能量，聚焦技術整併，有效培育技職人才。