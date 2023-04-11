　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
生活 生活焦點 教育 氣象 健康 藝文 | 運勢 | 交通

「台科大併華夏」兩校校務會議通過！公私併首例　最快月底報教部

▲▼台科大校門大門。（圖／記者許敏溶攝）

▲台科大今天召開校務會議，順利通過與華夏科大整併案，預計四月底送出整併計畫書。（圖／記者許敏溶攝）

記者許敏溶／台北報導

公私併首例有望！台科大與華夏科大兩校進行整併，兩校今（11日）同時舉行校務會議，皆通過「整併計畫書」，也是首創公私整併，台科大指出，為保障不同體系教職員工作權及維護學生受教權，將採取循序漸進分期整併模式，待華夏科技大學董事會通過後，最快四月底正式函報教育部審議，華夏科大預定在112學年度停招，115學年度結束後停辦。

華夏科大去年傳出將由台科大「接收」合併，消息曝光後引發華夏師生激烈反彈，各界以為兩校合併「見光死」，但《ETtoday新聞雲》在三月獨家報導，兩校已重啟整併，並成立整併推動小組，預計四月底將整併計畫書報教育部。

[廣告]請繼續往下閱讀...

而根據整併計畫書規劃，學生將以「原校就學、原校畢業」為安置原則，華夏教職員則由台科大全部聘用為專案教師為原則，預計4月底將整併計畫書報到教育部，華夏科大申請在今年停招，在現有學生都畢業後停辦。

外界相當關注兩校整併進度，華夏科大主秘鍾國強上周四（6日）指出，今天跟台科大同一天舉行校務會議，一旦兩校的校務會議都通過，華夏科大會送董事會同意，若董事會通過，四月底前會將整併計畫書送到教育部。

台科大與華夏科大同時在今天中午各別召開校務會議，會中均通過「整併計畫書」。台科大與華夏科大首創公私整併，考量主體性不同，為保障不同體系教職員工作權及維護學生受教權，採取循序漸進分期整併模式。後續待華夏科技大學董事會通過後，將正式函報教育部審議，預估最快四月底前報部。

▲▼華夏科技大學。（圖／翻攝學校網站）

▲華夏科大校務會議通過與台科大整併，預計115學年度結束後停辦。（圖／翻攝華夏科大網站）

目前規劃華夏科大預定於112學年度停招，115學年度結束後停辦，已入學就讀華夏科大在學學生，符合畢業資格，由華夏科大核發畢業證書，學校停辦後，延修生由教育部專案安置。過渡期間，台科大提供華夏科大學生圖書館資源，開放修讀學分學程、跨校選修課程免收費、兩校共同規劃微學程，提供豐富學習資源、強化就業技能。

為維護華夏科大教職員權益，由華夏科大辦理教職員離退權益補償事宜，另在尊重教職員意願下，依據專長經歷，適才適所，由台科大分4至5年逐年聘任為編制外專案教師及職員（約用人員）。

在整併過渡期，華夏科大中和校區提供台科大規劃使用，為彰顯華夏科大創辦人創校意旨，台科大將成立「國立台灣科技大學華夏校區」，規劃為授課、研發中心及人才培育基地場域，整合教學研發能量，聚焦技術整併，有效培育技職人才。

星光雲LINE好友募集中！點我加入抽好禮

ET快訊
獨／李多慧已婚7年？　女神親揭真相
阿嬤託夢「要遷墳」！子孫嫌麻煩不遷　下秒見1幕嚇傻
女警巡邏出車禍！　竟拿假驗傷單告騎士
快訊／雞排妹、陳沂雙姝大戰　一審結果出爐
公私併首例！　2校校務會議通過
54歲邱淑貞「胖到不見腰」　現身迪士尼樂園腫一圈
爆乳按摩女直擊！　加500元享「抓龍根」服務

分享給朋友：

追蹤我們：

新奇萬象！KUSO追擊～按讚加入ETtoday分享雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 生活最新 全站最新

流感疫情還沒完！上周增3死　還有2年輕人重症住加護

大胃王女友「吃40盤壽司」晚餐再嗑2桶炸雞！他驚：每月伙食費7萬

杜絕黑心食品！新北抽查「非貓狗類寵物食品」　不合格率達45%

機車道路駕訓今上路！首批學員「68歲阿嬤超拚」　高齡考照原因曝

解決雪隧連假大塞車！議員拋誘因：走北宜公路送2元ETC儲值金

「台科大併華夏」兩校校務會議通過！公私併首例　最快月底報教部

女友被包養！陪吃飯「月賺4萬」　他一開冰箱崩潰：雞蛋大叔送的

阿嬤託夢「要遷墳」！子孫嫌麻煩不遷…下秒見「震撼1幕」嚇傻

學測成績轉換為分科測驗60級分制　今起開放上網查詢

今年首例境外移入麻疹！北部男赴泰旅遊　返國後發燒、紅疹確診

吳慷仁面前「邵雨薇認成林心如」　柯佳嬿急大吼…夏騰宏：Sorry啦！

長孫賣掉透天！84歲嬤被趕走　整夜睡門口抗議：這房我蓋的

辛叡恩《RM》熱舞全笑歪：好奇怪XD　姜勳黑洞狂摔「內褲移位了」

五月天當嘉賓「專程來說NO！」　阿信虧告五人是騙子：退錢XD

ELLA早知Selina懷男孩　問她關鍵「那一次有到嗎」

噴滅火器、放鞭炮抗爭失敗 台中太平番仔路庄強制拆屋

滾輪轉圈蹦出柔軟糰子　日本90年老店療癒製程

結婚3年直男尪補求婚！　超不浪漫遭回：不要XD

墾丁之呼吸？石頭變刀　弟自信一拔姊讓它斷開

電動車駕駛+乘客睡死　國道警：最高罰2.4萬！

流感疫情還沒完！上周增3死　還有2年輕人重症住加護

大胃王女友「吃40盤壽司」晚餐再嗑2桶炸雞！他驚：每月伙食費7萬

杜絕黑心食品！新北抽查「非貓狗類寵物食品」　不合格率達45%

機車道路駕訓今上路！首批學員「68歲阿嬤超拚」　高齡考照原因曝

解決雪隧連假大塞車！議員拋誘因：走北宜公路送2元ETC儲值金

「台科大併華夏」兩校校務會議通過！公私併首例　最快月底報教部

女友被包養！陪吃飯「月賺4萬」　他一開冰箱崩潰：雞蛋大叔送的

阿嬤託夢「要遷墳」！子孫嫌麻煩不遷…下秒見「震撼1幕」嚇傻

學測成績轉換為分科測驗60級分制　今起開放上網查詢

今年首例境外移入麻疹！北部男赴泰旅遊　返國後發燒、紅疹確診

蘋果27吋新顯示器何時發布？郭明錤：估明年量產

見22歲妹醉倒路邊…他騎車載走！挨告驚知撿到「朋友的女兒」G了

圓夢更生商家「逸棧」讓人無蔬不歡

《鬼滅之刃刀匠村篇》戀柱真的脫光！　10秒泡湯戲一刀未剪…日網讚爆

2023新錶／是項鍊也是錶！　旋開寶石或翻轉錶都有戲

先爬過百層樓梯！銘傳校園隱藏版咖啡廳　綠油山景配美食好愜意

強健髮根、韌性從「根」本做起　蔻蘿蘭植萃養髮豐厚感Get！

桃園知名麻辣鍋店燒毀　網PO「昨遭竊今失火不尋常」警方回應了

2美女主播表姊妹檔「時段對打」！　趣吐：進廣告再轉台支持

郭台銘訪日傷團結？　朱立倫稱祝福：他一定支持國民黨最後決定

大叔貓「咬字清楚」喊5次老吳　 網笑歪：來了來了別再催！

生活熱門新聞

手機突收「要繳2880元」　全場傻：我也收到了

周末變天！　恐成颱路徑大迴轉

護理長「可去跟醫師睡」！新人急問學姐　結局竟成真

林靖恩12歲就認識李坤城　「相戀過程」曝

獨／創校56年！北市文德女中確定停招　教育局近日公告

大逆轉！命理師點名4星座「4月擺脫霉運」

飛日韓來回2000元！今10:00開搶

嘉義鐵路高架出土2500年前遺址！2具白骨年齡曝光

台人超常把「1字」掛嘴邊！她喊不喜歡

淡水老街「掉10元」被年薪百萬尪狂念　風向超意外

快訊／台中高中生輕生案　主任教官4人不當管教

好市多「超夯熟食」回歸！店員點頭了

資安專家揭「李毓芬粉專」貓膩：91%假帳號

砸10萬拍婚紗遭畫成皮卡丘！新娘收退款氣炸

更多熱門

相關新聞

教部核定學雜費漲幅0.53%　大學怨調幅低「一學期漲不到300」

教部核定學雜費漲幅0.53%　大學怨調幅低「一學期漲不到300」

教育部在3月底發函各大專校院，公告112學年大學學雜費漲幅上限為0.53%，雖然比去年0.44％略高，但調幅仍是6年來次低，若以公私立大學每學期學雜費各以3萬、5萬計算，一學期僅可調漲159到265元，也讓部分學校私下抱怨，這樣調幅太少，根本是「杯水車薪」，而且要調漲學雜費程序複雜，應該不會調漲，畢竟校內開會勞師動眾，送到教育部又不一定會核准。

首關審議通過！慈濟大學與科大合併案「可望8/1完成」

首關審議通過！慈濟大學與科大合併案「可望8/1完成」

校園霸凌黑數多「校方球員兼裁判」　立委要求教育部改善

校園霸凌黑數多「校方球員兼裁判」　立委要求教育部改善

112學年各大學「陸生清零」　潘文忠：陸方禁止將持續溝通

112學年各大學「陸生清零」　潘文忠：陸方禁止將持續溝通

台大生學英文面臨四大困境　副校長：程度參差不齊「近2成要輔導」

台大生學英文面臨四大困境　副校長：程度參差不齊「近2成要輔導」

關鍵字：

台科大華夏科大整併教育部

讀者迴響

熱門新聞

手機突收「要繳2880元」　全場傻：我也收到了

獨／還原內湖槍響始末！他問外送員這句慘遭掃射

61歲女嫁29歲帥男！本尊照震驚眾人

警衛「以為住戶請客」誤吃蛋糕　遭求償6千

台中嬤要長孫還透天厝　法院判決曝光

獨／製作人遭掃射15槍現場曝！褲管全被血染紅

竹縣幼教老師湯屋激戰學生爸　告不怕一直纏

長孫把家賣了！84歲嬤睡門口抗議

台南角頭弟「千萬喪禮」　5000黑衣人轟動

周末變天！　恐成颱路徑大迴轉

護理長「可去跟醫師睡」！新人急問學姐　結局竟成真

即／知名「痛風」麻辣鍋大火　 整間餐廳成廢墟

達賴喇嘛親吻男童　推特發文道歉

即／新店特斯拉自撞起火！名設計師送醫不治

林靖恩12歲就認識李坤城　「相戀過程」曝

更多

最夯影音

更多
吳慷仁面前「邵雨薇認成林心如」　柯佳嬿急大吼…夏騰宏：Sorry啦！

吳慷仁面前「邵雨薇認成林心如」　柯佳嬿急大吼…夏騰宏：Sorry啦！
長孫賣掉透天！84歲嬤被趕走　整夜睡門口抗議：這房我蓋的

長孫賣掉透天！84歲嬤被趕走　整夜睡門口抗議：這房我蓋的

辛叡恩《RM》熱舞全笑歪：好奇怪XD　姜勳黑洞狂摔「內褲移位了」

辛叡恩《RM》熱舞全笑歪：好奇怪XD　姜勳黑洞狂摔「內褲移位了」

五月天當嘉賓「專程來說NO！」　阿信虧告五人是騙子：退錢XD

五月天當嘉賓「專程來說NO！」　阿信虧告五人是騙子：退錢XD

ELLA早知Selina懷男孩　問她關鍵「那一次有到嗎」

ELLA早知Selina懷男孩　問她關鍵「那一次有到嗎」

熱門快報

2023好朋友春日趴早鳥禮

2023好朋友春日趴早鳥禮

即日起至4/18(二)，快來報名春日趴早鳥禮，即有機會獲得精美小禮喔!

新聞雲APP週週躺著抽

新聞雲APP週週躺著抽

看新聞參加全民搶寶，蘋果3C爽爽抽，周周更新好禮！東森幣好用不藏私！

【測驗】你的愛地球指數有多少?

【測驗】你的愛地球指數有多少?

快來參加你的愛地球指數測驗 天天答題，抽ETtoday限定環保禮物! 4/22好朋友春日趴一起來玩!

全台房巿焦點，購屋天堂在哪?

全台房巿焦點，購屋天堂在哪?

專家帶看重點整理，全台房巿筆記起來，獵房行動掌握房巿風向，趨勢中擬定購屋大事。

寵物王國★歡樂毛兒節

寵物王國★歡樂毛兒節

飼料49折起，滿$1288送零食，滿$1688送$168購物金!

ETtoday Podcast聽起來

ETtoday Podcast聽起來

專屬年輕人的網路電台，用聲音陪你通勤上班

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面