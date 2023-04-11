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教部核定學雜費漲幅0.53%　大學怨調幅低「一學期僅漲100多」

▲▼教育部大門。（圖／記者許敏溶攝）

▲教育部公告112學年大學學雜費漲幅上限為0.53%。（圖／記者許敏溶攝）

記者許敏溶／台北報導

教育部在3月底發函各大專校院，公告112學年大學學雜費漲幅上限為0.53%，雖然比去年0.44％略高，但調幅仍是6年來次低，若以公私立大學每學期學雜費各以3萬、5萬計算，一學期僅可調漲159到265元，也讓部分學校私下抱怨，這樣調幅太少，根本是「杯水車薪」，而且要調漲學雜費程序複雜，應該不會調漲，畢竟校內開會勞師動眾，送到教育部又不一定會核准。

教育部公告下學年度學雜費收費基準調幅，112學年度調整幅度為0.53%，較111學年略升。先前中原大學等三校，因不滿學雜費多年凍漲，向法院提告教育部去年勝訴，但學者認為，教育部立場仍介定三校只勝訴107學年的學雜費調整案而非通案，調漲學費早已成為政治問題，難恢復正常化。

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教育部在3月31日發文給各大專校院，指參酌學校教學成本及受教者負擔能力，並依行政院主計總處公布消費者物價指數年增率、平均每戶可支配所得年增率、受雇員工薪資年增率核算，確定112學年度學雜費收費基準調整幅度為0.53％。

0.53％調幅雖高於去年0.44％略高，但仍是6年來次低，若以公私立大學每學期學雜費各以3萬、5萬計算，一學期僅可調漲159到265元，台科大主秘呂政修指出，最近並沒有討論到學雜費調漲的事情，而且0.53％調幅的確太低，調漲後一學期只能漲1百多元，根本是杯水車薪，而且要調漲學雜費，程序很複雜，包括校內還要舉辦公聽會，所以台科大應該傾向不會調漲。

教育部指出，若學校要調整學雜費，依規定完成校內相關資訊及研議公開程序後，得在6月5日公告期限內提出申請，經教育部核定者，自得辦理學雜費調整。而鑒於學雜費調漲議題備受社會關注，大學也須積極落實資訊公開機制，並強化財務籌措的能力，教育部除會持續挹注資源協助學校改善教研環境及提升教師待遇外，也會考量學雜費涉及學生與家長負擔能力，將和大學進行充分溝通及意見交換，共同努力與各界尋求共識。

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